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المؤتمر نت - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أنّ غزة أصبحت "مقبرة لآلاف الأطفال الفلسطينيين"، مع إستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي

اليونيسف: أصبحت غزّة مقبرة لآلاف الأطفال

المؤتمرنت -
اليونيسف: أصبحت غزّة مقبرة لآلاف الأطفال
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أنّ غزة أصبحت "مقبرة لآلاف الأطفال الفلسطينيين"، مع إستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال المتحدث باسم "يونيسف"، جيمس إلدر، في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الثلاثاء: إنّ "غزة أصبحت جحيم حي للجميع".

وأضاف: "منذ الأيام الأولى للأعمال العدائية غير المسبوقة في قطاع غزة، كانت يونيسف صريحة بشأن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وتدفق المساعدات، ومثل كثيرين غيرنا، طالبنا بوقف قتل الأطفال".

وتابع: "إنّ مخاوفنا الخطيرة بشأن أعداد الأطفال الذين قُتلوا بالعشرات، ثم المئات، وفي نهاية المطاف الآلاف، قد تحققت في أسبوعين فقط.. الأرقام مروعة.. وبحسب ما ورد قُتل أكثر من 3.450 طفلاً، والمذهل أنّ هذا العدد يرتفع بشكل ملحوظ كل يوم".

وأشار إلى أنّ "التهديدات التي يتعرض لها الأطفال، تتجاوز القنابل وقذائف الهاون".. لافتاً إلى أنّ "هناك أكثر من مليون طفل في غزة يعانون أيضاً من أزمة مياه".

ولفت المسؤول الأممي إلى أنّ "أهالي غزة يعانون من أزمة كبيرة في الحصول على مياه الشرب الصحية والآمنة، وليس المياه المالحة التي هي الخيار الوحيد في الوقت الحالي، وتتسبب في إصابة الأطفال بالمرض".

وأعرب عن اعتقاده أنه "عندما يتوقف القتال، فإنّ التكلفة التي سيتحملها الأطفال ومجتمعاتهم ستتحملها الأجيال المقبلة".. مشيراً إلى أنه و"قبل هذا التصعيد الأخير، تمّ تحديد أكثر من 800.000 طفل في غزة، أي ثلاثة أرباع إجمالي عدد الأطفال في القطاع، على أنهم بحاجة إلى الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي قبل هذا الكابوس الأخير".

وبحسب المسؤول الأممي فإنّ "الأطفال البالغ عددهم 1.1 مليون طفل في غزة يعيشون في كابوس".. مطالباً بـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وفتح كافة المعابر المؤدية إلى غزة، من أجل الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود".

واستشهد أكثر من 3500 طفل فلسطيني حتى الآن، منذ بداية الاعتداءات الصهيونية الحالية على قطاع غزة.








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