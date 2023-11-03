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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 9227 شهيداً منهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، إضافة إلى إصابة 23516 مواطناً بجراح مختلفة

9227 شهيداً في غزة بينهم 3826 طفلاً

المؤتمرنت -
9227 شهيداً في غزة بينهم 3826 طفلاً
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 9227 شهيداً منهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، إضافة إلى إصابة 23516 مواطناً بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 196 شهيدا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تلقت 2100 بلاغا عن مفقودين منهم 1200 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض.

وأكد القدرة أن الانتهاكات الصهيونية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 136 كادراً صحياً وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وقال: إن الاحتلال الصهيوني تعمد استهداف 102 مؤسسة صحية وإخراج 16 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.








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