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المؤتمر نت - الوقاية من "الملاريا وحمى الضنك" في ندوة بصنعاء

الوقاية من الملاريا وحمى الضنك في ندوة توعوية بصنعاء

المؤتمرنت -
الوقاية من الملاريا وحمى الضنك في ندوة توعوية بصنعاء
عُقدت بصنعاء، اليوم، ندوة توعوية للجان المجتمعية بأمانة العاصمة حول أمراض الملاريا وحمى الضنك نظمتها وزارة الصحة العامة والسكان.

واستعرضت الندوة محاور حول طرق انتقال الأمراض المنقولة بالبعوض "الملاريا وحمى الضنك"، وآلية الوقاية منها ومكافحة مصادر توالد البعوض.

وفي الندوة، التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي، أشار وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول كيفية الوقاية من الأمراض ومنها الملاريا وحمى الضنك والحد من انتشارها.

وأكد اهتمام وزارة الصحة بمكافحة الملاريا وحمى الضنك، خصوصاً في المناطق ذات الانتشار الأوسع والتي يتكاثر فيها البعوض الناقل، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة للتقصي عن هذه الأمراض وتوزيع الأدوية وأشرطة الفحص والرش بالمبيد ذي الأثر الباقي والضبابي وغيرها في إطار تعزيز جهود مكافحة الملاريا وإيصال الخدمات للمواطنين في الريف.

وأشار إلى أن الملاريا وحمى الضنك بدأت في الظهور في العاصمة صنعاء ما يتطلب تعزيز الجهود لمكافحتها والقضاء عليها من خلال معرفة مسبباتها والمتمثلة في الأواني المكشوفة والمستنقعات وبرك المياه وغيرها.

وتطرق الدكتور المنصور إلى دور اللجان المجتمعية في أمانة العاصمة في تعزيز الوعي المجتمعي واستشعار المسؤولية حول كيفية تجنب الإصابة بهذه الأمراض والحد من انتشارها.

حضر الندوة مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ميثاق السادة ومدير مكافحة السل الدكتور إيهاب السقاف.








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