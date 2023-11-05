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المؤتمر نت - إزالة عدد من المخالفات تمثلت في 10 مخالفات بناء أساس في مساحات وأراضي بيضاء في منطقة العرة، وإزالة 12 مخالفة

صنعاء.. إزالة 23 مخالفة بناء مستحدثة

المؤتمرنت -
صنعاء.. إزالة 23 مخالفة بناء مستحدثة
نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية همدان بمحافظة صنعاء حملة لإزالة المخالفات المستحدثة للمخطط العام والأراضي البيضاء في منطقة العرة.

وأوضح القائم بأعمال مدير مكتب الأشغال، المهندس عابد شايع، أنه تم خلال الحملة إزالة عدد من المخالفات تمثلت في 10 مخالفات بناء أساس في مساحات وأراضي بيضاء في منطقة العرة، وإزالة 12 مخالفة أسوار في أراض مماثلة بالمنطقة، وكذا إزالة كرسي أساس مخالف في شارع 14م، رقم 24، وحدة جوار 785.

وثمن شايع دعم قيادة مكتب الأشغال في المحافظة والسلطة المحلية في المديرية، وحرصهما على تنفيذ توجيهات قيادة المحافظة.

وشدد على ضرورة رفع الجاهزية والحفاظ على المراكز والحجوزات الخدمية والشوارع العامة، ومنع انتشار البناء العشوائي في الأراضي البيضاء، وإزالة المخالفات المستحدثة أولا بأول.








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