المؤتمرنت -

صنعاء تدين استمرار جرف الثروة السمكية بالمهرة

أدانت وزارة الثروة السمكية بشدة، استمرار قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في جرف واستنزاف الثروة السمكية، ما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي للصيادين في محافظة المهرة.



واستنكرت وزارة الثروة السمكية في بيان لها اليوم، استمرار جرائم الاعتداءات والصيد الجائر من قبل قوى العدوان للثروة البحرية في المياه الإقليمية ببحر العرب وخليج عدن باستخدام الشرطوانات وقوة السلاح.



وأشارت إلى أن هناك بواخر عملاقة تتبع شركات أجنبية بما فيها إماراتية تعمل على تجريف الثروة السمكية منذ سنوات، مستغلة غياب مؤسسات الدولة وعدم تطبيق القانون على المخالفين .. معتبرة هذا السلوك والعمل الاستغلالي والنهب المنظم للثروة البحرية، أمراً غير مقبول ومداناً ومخالفاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.



وعبرت وزارة الثروة السمكية عن تضامنها الكامل مع الصيادين المتضررين بمحافظة المهرة والمناطق الساحلية الخاضعة لسيطرة ونفوذ قوى الاحتلال ومرتزقته .. مؤكدة على حقهم في الحصول على معيشة كريمة من خلال صيد الأسماك بطرق قانونية ومستدامة.



ودعت الجهات المعنية ووزارتي ما تسمى بالزراعة والثروة السمكية في حكومة المرتزقة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم قوى العدوان ومكافحة النهب والصيد الجائر وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية في بحر العرب وخليج عدن.