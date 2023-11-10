الجمعة, 10-نوفمبر-2023 الساعة: 08:14 م - آخر تحديث: 08:03 م (03: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
السقوط الأخلاقي والديني والإنساني لواشنطن وعواصم بلدان حِلف شمال الأطلسي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، مسيرة جماهيرية كبرى دعماً لصمود الشعب الفلسطيني ومباركة لعمليات محور الجهاد والمقاومة

مسيرة كبرى في صنعاء دعماً لصمود الفلسطينيين

المؤتمرنت -
مسيرة كبرى في صنعاء دعماً لصمود الفلسطينيين
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، مسيرة جماهيرية كبرى دعماً لصمود الشعب الفلسطيني ومباركة لعمليات محور الجهاد والمقاومة.

ورفعت الحشود في المسيرة اللافتات المعبرة عن تأييد ووقوف الشعب اليمني بكل الوسائل المتاحة إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وعرضه وتحرير أرضه من المحتلين الصهاينة.

وجدد المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحاشدة الإدانة للصمت الدولي إزاء استمرار العدوان الصهيوني الأمريكي في إبادة المدنيين في غزة، وما يقوم به من تدمير للشجر والحجر وتسوية الأحياء السكنية بالأرض وإمعانه في استهداف المستشفيات ومخيمات النازحين في انتهاك سافر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وأشادوا بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدو الصهيوني الأمريكي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة والحصار الخانق والحرمان من كل مقومات الحياة.. منددين في ذات الوقت بصمت وخنوع الأنظمة العربية التي لم تحرك ساكنا ولم يرتق موقفها إلى مستوى ما يتعرض له شعب عربي مسلم من إجرام وتكالب من قوى الشر العالمية بقيادة أمريكا.

وجددوا موقف الشعب اليمني الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية واستعداده وجهوزيته للمشاركة في معركة الجهاد المقدس لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم مقاومته الباسلة بالمال والسلاح والرجال.

وخلال المسيرة أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أن الجموع الهائلة والهادرة، والفعاليات المستمرة في اليمن الميمون نصرة للإخوة في فلسطين، تبعث على الفخر والاعتزاز والنعمة الكبيرة التي من الله تعالى بها على اليمنيين، بعد أن ماتت كثير من قلوب الناس، في ظل هكذا فتن ومحن ومجريات.

وأشاد بالتفاعل الكبير من قبل أبناء اليمن رجالا ونساء، صغارا وكبارا، حكومة وقيادة وشعبا، والشعور بالفرح بالسير على الطريق التي رسمها الله وأرادها لهم، وهي طريق الجهاد في سبيل الله والتضحية والصدق والإيمان، وطريق الجنة.

وخاطب المجاهدين في فلسطين قائلا" إن الله معكم وناصركم ومؤيدكم وحافظكم، ومكسبكم العزة والكرامة.. مؤكدا أن الشعب اليمني يشاطر الأشقاء في فلسطين آلامهم ويتألم لألهم.

ولفت إلى أن الله تعالى توعد الذين فتنوا المؤمنين كما يفعل اليهود والأمريكان والغرب اليوم مع الشعب الفلسطيني بأن لهم عذاب جنهم ولهم عذاب الحريق، كما وصف المطبعين والمثبطين والمهادنين، بأنهم أقرب إلى الكفر من الإيمان.

وأشار إلى أن الشعوب العربية لم تعد تعول على الأنظمة الحاكمة، فقد تم تجريبها منذ عقود من الزمن، ولازالوا حتى اليوم لا يجيدون لغة الشجب والادانة لا غير.. وقال "نحملهم المسؤولية أمام الله تعالى إزاء هذه المجازر الفظيعة التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتقتل الأطفال والنساء والشيوخ والرضع، بوحشية مفرطة لم يشهد لها التاريخ مثيلا".

وأكد البيان الصادر عن المسيرة أنه وفي ظل المعركة القائمة بين الحق والباطل وإيمانا بعدالة ومشروعية قضية الأمة المسلمة التي يستهدفها الطغيان الامريكي والاسرائيلي في كل مقوماتها، وما يرتكبه هذا العدو من مجازر إبادة جماعية وجرائم حرب متكاملة أمام صمت المجتمع الدولي ومؤسساته وتواطؤ الأنظمة العميلة المتربصة فإن الواجب الديني والاخلاقي يحتم ضرورة التحرك والعمل بكل الوسائل لمواجهة هذا العدوان الاجرامي على الأمة والشعب الفلسطيني.

وعبر البيان عن الإدانة والاستنكار الشديدين لكل الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بشكل مستمر ضد الاطفال والنساء والمدنيين والمستشفيات واستهداف الطواقم الاعلامية في غزة خصوصا وفلسطين عموما، محملا الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب المسؤولية الكاملة إلى جانب إسرائيل عن كل تلك الجرائم.

ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية أن يكون لهم موقف واضح وتحرك عملي فاعل لنصرة الأشقاء في غزة وفلسطين وأن لا ينتظروا مواقف الزعماء والحكومات انتصارا للقضية الفلسطينية المركزية للأمة.

وجدد البيان المباركة والتأييد الكامل والمطلق للموقف المشرف والخطوة المتقدمة التي أقدمت عليها القيادة الثورية بإعلان المشاركة رسميا للقوات المسلحة اليمنية في المشاركة المباشرة لنصرة الشعب الفلسطيني وهو الموقف المعبر عن كل اليمنيين الأحرار والمشرف لهم في الدنيا والاخرة، ونشد أيدي رجالنا وقواتنا المسلحة بالاستمرار بالضربات طالما العدو مستمر في غيه وإجرامه.

وبارك العمليات البطولية التي يسطرها أبطال الجهاد والمقاومة في غزة وكل المدن الفلسطينية والتي تكبد العدو خسائر لم تكن له في حسبان كما نحيي الصمود الاسطوري لأهل غزة الصمود والتضحية.

ودعا البيان أبناء الشعب اليمني وكل شعوب الأمة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والاسرائيلية وكل الشركات الداعمة لها باعتبار ذلك سلاحا فعالا ومؤثرا وموقفا دينيا وفي متناول الجميع ولا يعذر فيه أحد عند الله.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: فنانة مصرية تكشف حقيقة اعتزالها
علوم وتقنية: فوائد مذهلة للاستيقاظ في الرابعة فجراً
علوم وتقنية: الامتناع عن تناول الحلويات "خطر مميت"!
اقتصاد: الدولار أفضل أسبوع مقابل الين فى 3 أشهر
محافظات: المواصفات تتلف بضائع منتهية ومخالفة
عربي ودولي: القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية
عربي ودولي: إعلام إسرائيلي: اليمن سيستمر في استهدافنا
رياضة: سقوط ليفربول وروما.. وتأهل ليفركوزن
أخبار: الضربة اليمنية السادسة.. صنعاء تقصف "إيلات"
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط 0.35%
فنون ومنوعات: محمد عساف:: لن نصمت أبدًا
علوم وتقنية: ثلاثة أعراض مقلقة لتخثر الدم
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي أحمد المشخر بوفاة شقيقه
عربي ودولي: أبو حمزة: المقاومة تواجه حرباً كونية
أخبار: 4 ملايين طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد
عربي ودولي: 10812 شهيداً في غزة بينهم 4412 طفلاً
علوم وتقنية: حلقة نقاشية باليوم العالمي للجودة بصنعاء
أخبار: صنعاء تدين استمرار جرف الثروة السمكية بالمهرة
عربي ودولي: تحذير من تفشي الأمراض في قطاع غزة
اقتصاد: الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
أخبار: أجواء باردة وأمطار متفرقة في هذه المناطق
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر
رياضة: إنتر يحجز مقعده في ثمن نهائي الأبطال
رياضة: كين يقود بايرن إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
رياضة: دوري الأبطال: ريال مدريد إلى دور الـ16
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023