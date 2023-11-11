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المؤتمر نت - كثّف الاحتلال الصهيوني من عدوانه على مستشفيات قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى

قصف مكثف يستهدف مستشفيات غزة

المؤتمرنت -
قصف مكثف يستهدف مستشفيات غزة
في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، كثف الاحتلال الصهيوني قصفه للمستشفيات، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في غارات استهدفت مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال قصف ساحات مستشفى الشفاء ومحيطه.

وأضاف القدرة أن سيارات الإسعاف لا تستطيع الحركة نتيجة هذا "القصف الجنوني".

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية في غزة أن إسرائيل تشن سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ بغرب مدينة غزة، لافتة إلى أن تلك الغارات تخللها "إطلاق قنابل فسفورية".

وعاود الطيران الصهيوني قصف قلب مستشفى الشفاء على مقربة من النازحين، ما أدى إلى إصابة العشرات وسقوط عدد من الشهداء. كما استهدف محيط مستشفى العودة ما أدى الى وقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية، بالإضافة الى تدمير سيارات اسعاف.

وشن طيران الاحتلال غارات على منزلي عائلتي الجعيدي وفوجو في حي تل السلطان غرب رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 12 آخرين. فيما استشهد وأصيب عشرات المواطنين بقصف للاحتلال استهدف مخيم النصيرات ومنزل في "بلوك7" بمخيم البريج وسط قطاع غزة ومنطقة التوبة بمخيم جباليا شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية بانتشال جثامين 25 شهيدا على الأقل من داخل مدرسة البراق التي تأوي مئات النازحين، في شارع اللبابيدي بحي النصر في غزة، بعد تعرضها لقصف من طيران الاحتلال ومدفعيته، وجرى نقل الجثامين إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأشار التلفزيون الفلسطيني إلى شن غارات إسرائيلية وقصف مدفعي قرب مستشفى النصر والعيون بمدينة غزة.








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