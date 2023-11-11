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المؤتمر نت - صنعاء توجه رسالتين للقمة العربية - الإسلامية وواشنطن وأوروبا

صنعاء توجه رسالتين للقمة العربية - الإسلامية وواشنطن وأوروبا

المؤتمرنت -
صنعاء توجه رسالتين للقمة العربية - الإسلامية وواشنطن وأوروبا
رحّبت وزارة الخارجية بما جاء في خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، من إشادة بدور محور المقاومة في مواجهة غطرسة العدو الصهيوني التي تزداد وحشية بحق أبناء قطاع غزة في فلسطين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، الثقة بشكل كامل والعمل بما ذكره أمين عام حزب في أن" الكلمة الفصل هي للميدان".

وقالت "ما يقوم به العدو الصهيوني منذ شهر وأكثر من جرائم ومجازر بحق المدنيين واستهداف ممنهج للمستشفيات والمرافق الصحية بقطاع غزة، ما كان له أن يتم لولا الدعم اللا محدود عسكرياً ومالياً ودبلوماسياً من قبل واشنطن وحلفائها في عواصم الدول الغربية".

وطالبت وزارة الخارجية واشنطن والعواصم الأوروبية بإعادة التفكير في دعمها اللا محدود للعدو الصهيوني الذي بالتأكيد سيكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، وسيعمل على تقويض القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويهدد ببقاء وتماسك منظمة الأمم المتحدة، معتبراً ذلك الدعم نموذجاً سيتم الأخذ به كثير من مناطق العالم.

ووجهت وزارة الخارجية دعوة للقمة العربية - الإسلامية الاستثنائية التي تستضيفها السعودية لاتخاذ موقف واضح وقوي للعمل بشكل جماعي على الضغط بقوة باتجاه الوقف الفوري للأعمال العسكرية الوحشية التي يقوم بها العدو الصهيوني في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات المرسلة إلى غزة المحاصرة.

وأشارت إلى أن تلك المواقف تتوافق مع مطالب ومواقف الشعوب الإسلامية والعربية والكثير من أحرار العالم الذين نزلوا للتظاهر في الشوارع تضامناً مع غزة وأهلها والشعب الفلسطيني.

كما وجهت وزارة الخارجية رسالة لأمريكا والدول الأوربية لتحكيم العقل والضمير الإنساني ووقف دعمها للعدو الصهيوني.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن موقف صنعاء واضح في اتخاذ خطوات الدعم المباشر وضرب الكيان الصهيوني في عقر داره وسيزداد ذلك الموقف قوة باتجاه دعم حق الشعب الفلسطيني في حق الدفاع عن نفسه ووقف العدوان الهمجي سيراً نحو استعادة أراضيه المحتلة بكافة السبل الممكنة، إلى جانب دعم التحركات التي يقوم بها محور المقاومة لدعم ونصرة موقف الشعب الفلسطيني.








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