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المؤتمر نت - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة لنفاد الوقود وانقطاع الكهرباء

خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة

المؤتمرنت -
خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة لنفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وقالت الجمعية في بيان صحفي، إن طواقم المستشفى الطبية تبذل الآن قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى المتواجدين فيه حتى ولو بالطرق التقليدية، في ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.

وحملت جمعية الهلال الأحمر، المجتمع الدولي وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المسؤولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وما آل إليه الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن مستشفى «الشفاء» بشمال القطاع غير قادر على تقديم أي خدمة طبية، بعد نفاد كل الإمكانات منه، وانقطاع الكهرباء بشكل كامل، ومحاصرة المجمع بالدبابات الإسرائيلية.

وأضاف القدرة أن الوضع في محيط المستشفى «ساحة حرب»؛ مشيراً إلى أن الظروف التي يعيشها المرضى في المجمع «لا يمكن وصفها».

وأردف بالقول: «الجثث مكدسة في مستشفى (الشفاء) وأمامه، ولا تجد من يدفنها».

وذكر المتحدث باسم «الصحة» أن المستشفى يشهد الإعلان بشكل متتابع عن حالات وفاة جديدة، نتيجة عدم القدرة على إجراء العمليات الجراحية أو حتى توفير الأكسجين لمن يحتاجونه، أو توفير التدفئة في حضانات الأطفال.

وقال إن الجيش الإسرائيلي «يُطلق النار باتجاه أي جسم يمكن أن يتحرك» في محيط المستشفى، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح أن المؤسسات الدولية العاملة في المجال الصحي، مثل «منظمة الصحة العالمية» و«الصليب الأحمر»، وكذلك «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا)، «كلها غير قادرة على فعل شيء، وفقدت قدرتها على العمل».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، خروج 22 مستشفى في قطاع غزة عن العمل، من أصل 35 مشفى، إضافة إلى توقف عشرات مراكز الرعاية الصحية، إضافة إلى استشهاد نحو 200 من الكوادر الطبية بقصف العدو في القطاع.

وأسفر العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن استشهاد أكثر من 11078 بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.








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