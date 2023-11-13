الإثنين, 13-نوفمبر-2023 الساعة: 08:03 م - آخر تحديث: 06:36 م (36: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
السقوط الأخلاقي والديني والإنساني لواشنطن وعواصم بلدان حِلف شمال الأطلسي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالشيخ علي عوض أحمد البترة، عضو مجلس الشورى، الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني

الأمين العام يطمئن هاتفياً على صحة الشيخ علي البترة

المؤتمرنت -
الأمين العام يطمئن هاتفياً على صحة الشيخ علي البترة
أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالشيخ علي عوض أحمد البترة، عضو مجلس الشورى، الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، الذي يخضع للعلاج في أحد مستشفيات الأردن، وذلك للإطمئنان على صحته.

واطمأن الأمين العام خلال الاتصال على صحة الشيخ علي البترة ناقلاً إليه تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، وكافة قيادات المؤتمر، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل، والعودة بسلامة الله إلى وطنه لمواصلة مشواره العملي والوطني.

من جانبه عبر الشيخ علي عوض البترة عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر والأمين العام وقيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لوضعه الصحي، مطمئناً إياهم بأن صحته تتحسن -ولله الحمد- وأنه يتماثل للشفاء بفضل من الله وبعناية الأطباء والرعاية الصحية التي يحظى بها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: السلطة المحلية في شبام تُكرم أحمد شماخ
اقتصاد: استقرار مؤشرات الأسهم اليابانية
عربي ودولي: عشرات المستوطنون يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: حماس: غزة لن يحكمها إلا أهلها
رياضة: تعادُل مثير بين مانشستر سيتي وتشيلسي
أخبار: 11180 شهيداً في غزة بينهم 4609 أطفال
محافظات: تدشين صرف ا​لمساعدات النقدية في البيضاء
فنون ومنوعات: عصام السقا: لن تُهزم فلسطين وستنتصر
رياضة: صلاح يصعد بليفربول إلى وصافة البريميرليغ
رياضة: برشلونة يهزم ألافيس في الدوري الإسباني
رياضة: نابولي يسقط على أرضه أمام إمبولي
أخبار: الجوبي يحذّر: مرتفع جويّ يسيطر على اليمن
أخبار: الراعي يلتقي ممثل حماس ويشيد بالمقاومة الفلسطينية
أخبار: السامعي يلوّح بإغلاق البحر الأحمر نصرةً لفلسطين
رياضة: كاين يقود بايرن لصدارة الدوري الألماني
اقتصاد: ارتفاع مبيعات السيارات في الصين
أخبار: خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة
عربي ودولي: اعتقال 25 فلسطينياً من الضفة الغربية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر
رياضة: ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية في الليغا
اقتصاد: الذهب يحقق أولى خسائره الأسبوعية
رياضة: فوز أرسنال ويونايتد وإيفرتون في البريميرليغ
رياضة: يوفنتوس يتصدر مؤقتاً بثنائية في كالياري
فنون ومنوعات: هل اعتزلت عبلة كامل التمثيل بشكل نهائي؟
رياضة: ندوة الإعداد النفسي وبرنامج 365 للاعبين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023