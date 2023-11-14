المؤتمرنت -

11500 شهيد و29000 جريح في غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ بدء الحرب إلى أكثر من 11500 وأكثر من 29000 إصابة.



وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الواقع في قطاع غزة مأساوي بشكل عام نتيجة مجازر الاحتلال"، لافتا الى إن" قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية بشكل واضح، ومستشفى الشفاء ما زال تحت الحصار الإسرائيلي".



وأضاف، إن" مجمع الشفاء الطبي استهدف أكثر من 8 مرات متواصلة، وهناك أكثر من مئة جثمان خارج مجمع الشفاء لم يسمح الاحتلال بدفنها، مبينا ان" مستشفيات عديدة تعيش حالة مشابهة لمجمع الشفاء الطبي".



وتابع، إن" 55 سيارة إسعاف تم استهدافها بشكل مباشر وكذلك الطواقم الطبية، مشيرا إلى أن" غزة تعيش حرب إبادة مقصودة ومخطط لها بشكل مسبق".