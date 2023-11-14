الثلاثاء, 14-نوفمبر-2023 الساعة: 07:13 م - آخر تحديث: 07:11 م (11: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
السقوط الأخلاقي والديني والإنساني لواشنطن وعواصم بلدان حِلف شمال الأطلسي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
علوم وتقنية
المؤتمر نت - يعتقد العديد من الصيادلة أن السعال هو أحد أعراض نزلات البرد. ولكن الأطباء يصفون السعال بأنه كابوس للطبيب المعالج لأنه قد يكون علامة تشير إلى أمراض غير مرتبطة

متى يشير السعال إلى أمراض خطيرة؟

المؤتمرنت -
متى يشير السعال إلى أمراض خطيرة؟
أفاد الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف بأنه غالبا ما يشير السعال الحاد إلى التهاب الشعب الهوائية، ولكن إذا كان الشخص يعاني من السعال لأكثر من شهر أو من سعال مزمن، فقد لا تكون الأسباب مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي؛ إذ يعتقد العديد من الصيادلة أن السعال هو أحد أعراض نزلات البرد.

لكن الأطباء يصفون السعال بأنه كابوس للطبيب المعالج لأنه قد يكون علامة تشير إلى أمراض غير مرتبطة بالجهاز التنفسي. لذلك، يحذر مياسنيكوف من سبع حالات من السعال المزمن، وفقا لـ“فيستي. رو”:

السعال الديكي:
يتميز بسعال طويل وجاف. يسمى السعال الديكي في اللغة الصينية «سعال المائة يوم». ومن يصاب به في الطفولة تنشأ لديه مناعة ضده مدى الحياة.

مشكلات القلب:
سعال جاف يشتد عند ممارسة النشاط البدني وفي حالة الاستلقاء، بالإضافة إلى شحوب الجلد وألم في الصدر وضيق التنفس وهذه جميعها من أعراض قصور القلب.

ارتداد محتويات المعدة الحمضية إلى المريء:
توجد في المريء مستقبلات السعال، والحموضة التي تطرح تسبب تهيج هذه المستقبلات ولهذا السبب يبدأ السعال. لذلك يجب تناول أدوية مضادة للحموضة وليس للسعال.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن:
يحتل هذا المرض المرتبة الثانية في أسباب انتشار السعال المزمن، حيث يسيل المخاط إلى أسفل الجدار الخلفي للبلعوم الأنفي، ما يسبب الرغبة بالسعال.

الربو:
يعتبر السعال الجاف علامة تقليدية للتشنج القصبي. فإذا كان الشخص يعاني من سعال مزمن وخاصة لدى الطفل، يجب إجراء فحص قياس التنفس.

الأورام:
عندما تتغير طبيعة سعال الشخص المدخن فجأة، ويصبح على شكل نوبات، ويصاحبه بلغم أخضر اللون مع خطوط دم ويظهر ضيق في التنفس، يجب التحقق من أمراض الرئة.

مرض السل:
يعتبر مرض السل من الأمراض المنتشرة حاليا، لأن الأدوية التي كانت تستخدم في علاجه سابقا فقدت فعاليتها، نتيجة ظهور بكتيريا جديدة لا تتأثر بالمضادات الحيوية الموجودة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "علوم وتقنية"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: القسام تدك تل أبيب برشقة صاروخية
أخبار: ضبط 41 مخالفة تجارية وإغلاق مخبز بالحديدة
أخبار: 11500 شهيد و29000 جريح في غزة
اقتصاد: ارتفاع بورصة مسقط بنسبة 0.25%
أخبار: عودة 29 صياداً يمنياً بعد احتجازهم في إريتريا
محافظات: إتلاف كمية من خل التفاح الفاسد بالحديدة
فنون ومنوعات: الموت يفجع الفنان اليمني فؤاد عبدالواحد
أخبار: مقبرة جماعية داخل مستشفى الشفاء في غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر
عربي ودولي: 11420 شهيد و32 ألف جريح بغزة والضفة
أخبار: أبو عبيدة يكشف آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي النائب رشاد الشعوري
فنون ومنوعات: كندة علوش: القادم أكثر وحشية في غزة
اقتصاد: ارتفاع طفيف للذهب في ظل ارتفاع الدولار
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 11360
أخبار: المرتفع الجوي مستمرّ.. الجوبي يحذّر المزارعين
أخبار: الأمين العام يطمئن على صحة الشيخ علي البترة
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف معاش يوليو 2020
أخبار: مجلس النواب يناقش عدداً من القضايا العامة
أخبار: وصول 93526 مهاجر أفريقي إلى اليمن
عربي ودولي: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة
محافظات: السلطة المحلية في شبام تُكرم أحمد شماخ
اقتصاد: استقرار مؤشرات الأسهم اليابانية
عربي ودولي: عشرات المستوطنون يقتحمون الأقصى
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 نوفمبر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023