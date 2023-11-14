المؤتمرنت -

صنعاء تقصف العمق الصهيوني بصواريخ باليستية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية على أهداف للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش "إيلات".



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له مساء اليوم، أن هذه العملية، جاءت بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نفذتها القوات المسلحة بالطائرات المسيرة على ذات الأهداف.



وأكد أن عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العُدوانُ الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزةَ الباسلة.



وأشار إلى أن القواتِ المسلحةَ لن تترددَ في استهدافِ أي سفينةٍ إسرائيليةٍ في البحرِ الأحمرِ أو أيِّ مكانٍ تطالُه أيدينا ابتداءً من لحظةِ إعلانِ هذا البيانِ.



