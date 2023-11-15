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المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد

شرف: خفض المساعدات الإنسانية يفاقم معاناة اليمنيين

المؤتمرنت -
شرف: خفض المساعدات الإنسانية يفاقم معاناة اليمنيين
التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راجان.

وفي اللقاء شدد الوزير شرف على أهمية إعادة النظر في قرار خفض المساعدات الإنسانية والسلال الغذائية الذي ضاعف من معاناة أغلب فئات الشعب اليمني جراء تداعيات العدوان والحصار الشامل.

وأوضح أن خفض المساعدات المخصصة لليمن يضاعف من زيادة الأعباء على المواطن اليمني، مطالبا مسؤولي برنامج الأغذية الاضطلاع بدورهم ومسؤولياتهم وبذل الجهود لدى الدول المانحة في هذا الإطار.

من جانبه، أشار الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن البرنامج يُولي الوضع الإنساني في اليمن أهمية قصوى.

وأوضح أن البرنامج يواجه أزمة مالية حادة نتيجة نقص في التمويل مما اضطره لاتخاذ قرار تخفيض تخصيص المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان التي يقدم فيها خدماته ومنها اليمن.

وقال راجان "إن البرنامج يبذل جهوده لتقديم المساعدات بشكل أكبر ولن يتوانى عن استمرار تلك الجهود، لكنه موقف خاص بالدول المانحة التي خفضت مساعداتها للبرنامج على مستوى العالم".








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