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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 11 ألفا و517 شهيداً وحوالي 32 ألف جريح

11517 شهيد و32 ألف جريح في غزة والضفة

المؤتمرنت -
11517 شهيد و32 ألف جريح في غزة والضفة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 11 ألفا و517 شهيداً وحوالي 32 ألف جريح.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها مساء الأربعاء، أنها تواجه لليوم الرابع على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس، 11320 شهيدا، بينهم 4650 طفلا، 3145 إمرأة، و685 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفا.

وأكدت أن أكثر من 3600 مواطنا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلاً، لافتةً إلى استشهاد 202 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 200 آخرين، فضلاً عن تضررت 55 سيارة إسعاف جراء العدوان.

وأشارت الوزارة إلى توقف العمل في 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة و52 من أصل 72 عيادة صحية أولية، بسبب نفاد الوقود أو القصف.








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