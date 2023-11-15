المؤتمرنت -

50 شهيداً في مجزرة جديدة للاحتلال وسط غزة

استشهد قرابة 50 فلسطينياً، وأصيب العشراء، مساء الأربعاء، بعد قصف الاحتلال مسجدا في منطقة الدغامشة بحي الصبرة وسط قطاع غزة.



وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن القصف جرى خلال تواجد المصلين بالمسجد، دون سابق إنذار، وانتشلت جثامين الشهداء والجرحى من أسفل الأنقاض بأيدي المواطنين، في ظل انعدام الأدوات اللازمة للإنقاذ.



وذكرت مصادر صحفية في مستشفى الأهلي المعمداني بحي الزيتون، المشفى الوحيد العامل في مدينة غزة حاليا، أنه استقبل نحو 50 شهيدًا وعشرات الجرحى جلهم مصابون بجراح خطرة.



ووفقا لآخر حصيلة لعدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الوحشي على غزة، فقد ارتفع لأكثر من 11517؛ بينهم 4710 أطفال.



وقال "الإعلامي الحكومي" في مؤتمر صحفي اليوم، إن إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال وصلت لـ 1200 مجزرة. مبينا أن عدد المفقودين بلغ 3640 مفقودا منهم 1770 طفلا مازالوا تحت الأنقاض.