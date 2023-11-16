المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات على عدة محافظات أسفرت عن شهداء وجرحى ودمار كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.



ففي 16 نوفمبر 2015، استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون جراء غارات شنها طيران العدوان على منزل أيتام المواطن عبدالله منصور في حي صالة بمدينة تعز، في حين أطلق المرتزقة المتمركزين في منطقة صبر الموادم النار على المسعفين، كما شن الطيران غارات على مطار تعز الدولي ما أدى إلى تدميره.



وشن طيران العدوان ست غارات على منطقة بني شبيب بمديرية حبيش في محافظة إب أدت إلى تضرر عدد من منازل المواطنين، واستهدف بثلاث غارات مزارع نسيم والمزارع المجاورة لها في المنطقة الخضراء بمديرية ميدي محافظة حجة أسفرت عن أضرار بليغة.



وشن الطيران المعادي ثماني غارات على منازل المواطنين وممتلكاتهم والخط العام في منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة، أدت إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم، واستهدف بخمس غارات منطقة العرقوب في مديرية الطيال بمحافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار بالأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان ثلاث غارات على محيط مدينة ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وغارة على وادي الربيعة، وغارتين على منطقة المخدرة بمديرية صرواح وغارتين على جبل الأشقري شرق صرواح فيما قصف المرتزقة بالمدفعية منازل المواطنين بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب.



طيران العدوان شن أربع غارات على جبل يازل في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، وعشر غارات على مديرية ميدي بمحافظة حجة، وتسع غارات على الدفاع الجوي والجبانة بمديرية الصليف وغارتين على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.



وفي 16 نوفمبر 2017، استشهد مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارته في منطقة الضيق بمديرية صرواح محافظة مأرب، في حين أصيب مواطن وابنته إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات طيران العدوان في قرية الرمادة بمديرية نهم محافظة صنعاء، بينما شن الطيران غارة على منطقة قطيبين في المديرية.



واستشهدت امرأة وأصيبت طفلة ورجل بغارة لطيران العدوان على مديرية غمر بمحافظة صعدة، كما استهدف بسبع غارات مناطق القمع والصوح والفرع وبغارتين منطقتي البقع وخليقا بمديرية كتاف.



وتعرضت مناطق متفرقة بمديريتي غمر ومنبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، طال منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم.



وشن الطيران المعادي خمس غارات على موقع الشرفة في نجران، وغارة على مدارس العمري بمديرية ذوباب وغارة على منطقة عزان في مديرية الوازعية بمحافظة تعز.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد ستة مواطنين في غارات شنها طيران العدوان على قرية في الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا بمحافظة الحديدة، كما شن غارة قرب الأحياء السكنية المجاورة لشارع الخمسين بمديرية الحالي.



واستهدفت مدفعية المرتزقة منطقة الكوعي ومشطوا بالعيارات الرشاشة باتجاه مدينة الدريهمي، وأطلقوا عدداً من قذائف المدفعية باتجاه غرب الشبكة وقصفوا جسر عرفان في المحجر بمديرية حيس.



وأدى قصف صاروخي ومدفعي سعودي إلى تدمير منزلين ونفوق عدد من المواشي في منطقة طلان بمديرية حيدان في محافظة صعدة، واستهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه ورازح الحدوديتين، وقصف بقرابة 50 صاروخاً مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر وحيدان.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية باقم في صعدة، وثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.



وفي 16 نوفمبر 2019، شن طيران العدوان غارة على مديرية اللحية بمحافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالرشاشات المتوسطة قرية الشعب وما جاورها في مديرية حيس، واستهدفوا بالأعيرة الثقيلة منازل المواطنين في قرية القلمة بالمديرية نفسها.



وقصف المرتزقة بشكل مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، وأطلقوا ثلاثة صواريخ كاتيوشا على منطقة الفازة بالمديرية، كما قصفوا بأكثر من 15 قذيفة ومختلف الأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة جنوب وغرب مدينة التحيتا.



واستهدف المرتزقة بعشر قذائف مدفعية منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، بينما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة الجاح الأسفل بالمديرية ذاتها.



واستهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة منازل المواطنين في مدينة الدريهمي، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات جديدة شرق المدينة.



وشن طيران العدوان غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على مجازة في عسير، وست غارات على منطقة طخية بمديرية مجز في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 21 غارة على مديريتي مدغل وصرواح، وأربع غارات على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة الظهرة، وغارة على المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي تسع غارات على مديرية الدريهمي ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، فيما قصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة، ونفذوا تمشيطاً مكثفاً بمختلف الأسلحة تجاه قرية الحائط غرب مدينة الدريهمي.



واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة الأجاشر قبالة نجران.



وفي 16 نوفمبر 2021، أصيب مواطنان بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



طيران العدوان شن غارة على منطقة الجند بمديرية التعزية في محافظة تعز، وثلاث غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، و13 غارة على مديرية الجوبة، و12 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



وشن الطيران المعادي ست غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، في وقت شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، وقصفوا بـ 137 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق بالمحافظة.