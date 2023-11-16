الخميس, 16-نوفمبر-2023 الساعة: 05:06 م - آخر تحديث: 03:33 م (33: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
السقوط الأخلاقي والديني والإنساني لواشنطن وعواصم بلدان حِلف شمال الأطلسي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أدان مجلس الشورى بأشد العبارات اقتحام الكيان الصهيوني لمجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وتفجير مستودعات الأدوية والأجهزة الطبية التابعة له، وكذا الهجمات المتكررة على المستشفيات والمدارس

الشورى يدين اقتحام مستشفى الشفاء في غزة

المؤتمرنت -
الشورى يدين اقتحام مستشفى الشفاء في غزة
أدان مجلس الشورى بأشد العبارات اقتحام الكيان الصهيوني لمجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وتفجير مستودعات الأدوية والأجهزة الطبية التابعة له، وكذا الهجمات المتكررة على المستشفيات والمدارس ودور العبادة في القطاع.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب بحق الإنسانية تضاف إلى سلسلة جرائم الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني عمد إلى الترويج للأكاذيب والروايات المفضوحة لقصف المستشفيات والطواقم الطبية، ليبرر لنفسه ارتكاب المزيد من الجرائم وسفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف بجدية إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وعدم الاكتفاء بالبيانات، والعمل على رفع الغطاء والضوء الأخضر الذي منح للكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من هذه الجرائم وتفعيل المحاسبة الدولية إزاء كل ما يرتكبه هذا الكيان من جرائم.

كما طالب بضرورة تفعيل القوانين الدولية لإيقاف الحرب على قطاع غزة والمدن الفلسطينية وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية.

ودعا البيان أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى سرعة التدخل لوقف الاعتداءات الصهيونية ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، ودعم خيارات الشعب الفلسطيني المشروعة في العيش بكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
رياضة: الكشف عن الكرة الرسمية ليورو 2024
عربي ودولي: إعتقال 13 مطلوباً في العراق
عربي ودولي: اقتحام مجمع الشفاء من المدخل الجنوبي
عربي ودولي: 57 متهم بالتجسس في تركيا
عربي ودولي: 11517 شهيد و32 ألف جريح بغزة والضفة
عربي ودولي: شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على غزة
رياضة: اتحاد الرماية يختتم البطولة الأولى للمحافظات
عربي ودولي: الاحتلال يفجر مبنى المجلس التشريعي في غزة
فنون ومنوعات: محمد منير يشدو "ينصر دينك يا فلسطيني"
اقتصاد: هبوط الدولار إلى مستويات متدنية
اقتصاد: استهلاك الغاز في الصين يرتفع بنسبة 7%
أخبار: شرف: خفض المساعدات الإنسانية يفاقم معاناة اليمنيين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر
أخبار: دولة جديدة في امريكا تعلق علاقتها الدبلوماسية مع اسرائيل
أخبار: 11 الف شهيدا .. الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي بغزة
رياضة: نابولي يقيل مدربه غارسيا ويعلن عن بديله
عربي ودولي: الاحتلال يطوق مجمع الشفاء في غزة
أخبار: اليونيسف: الأطفال في غزة يدفعون أغلى الأثمان
أخبار: صنعاء تجدد قصف "إيلات" بصواريخ باليستية
عربي ودولي: القسّام: مقتل 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية
أخبار: بيان هام للقوات المسلحة اليمنية
عربي ودولي: مجازر الاحتلال لا تتوقّف في غزّة
مجتمع مدني: كيف تتجنب مضاعفات نزلات البرد؟
علوم وتقنية: متى يشير السعال إلى أمراض خطيرة؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023