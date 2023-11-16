المؤتمرنت -

ضبط 325 مخالفة تموينية بالحديدة خلال شهر

ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، 325 مخالفة تموينية في سياق الرقابة الميدانية على الأسواق خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري 1445ھ.



وأوضح تقرير صادر عن مكتب الصناعة، أن المخالفات المضبوطة توزعت على 68 مخالفة عدم اشهار، و14 رفع أسعار، و81 سلع منتهية الصلاحية، و141 مخالفات مخابز نقص أوزان الروتي.



وأفاد بأن من ضمن المخالفات المضبوطة أربع مخالفات سوء تخزين، وثلاث عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وأربع مخالفات إعاقة مهام اللجان، ومخالفتين غش تجاري، ومخالفين نقص عبوات وعدم التعامل بالفواتير.



وذكر التقرير، أن فرق الرقابة الميدانية أغلقت اثنين مخابز لمخالفتها الأوزان المقررة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مبينا أن المخالفات المضبوطة خلال شهر ربيع الماضي، شملت مدينة الحديدة وبقية مديريات المحافظة.



وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة يحيى عطيفة، أن عملية الرقابة الميدانية تستهدف من خلال الحملات والنزول الميداني كافة الأسواق ومحلات الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية والأفران والمخابز بمديريات الحديدة.



وأشار الى حرص المكتب بالمحافظة وفروعه بالمديريات على تعزيز الرقابة الميدانية ومتابعة الوضع التمويني أولا بأول والتأكد من مدى التزام التجار والبائعين بقائمة الأسعار وكذا فحص وتفتيش المنتجات ومصادرة السلع المنتهية والفاسدة، وضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات بحقهم.



ونوه عطيفة، بتعاون قيادة السلطة المحلية المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لمكتب الصناعة ليقوم بمهامه في عملية الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وحماية المستهلك من الغش.