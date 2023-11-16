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رئيس المؤتمر يعزي الوزير الكبسي بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالله أحمد الكبسي وزير الثقافة، نائب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي التقدمي، في وفاة والدته.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأستاذ عبدالله الكبسي وإخوانه وباقي أفراد الأسرة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”..