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المؤتمر نت - أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على وقف المساعدات الدولية الممنوحة للمستفيدين في اليمن بشكل كامل

صنعاء تدين إيقاف المساعدات الدولية لليمن

المؤتمرنت -
صنعاء تدين إيقاف المساعدات الدولية لليمن
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على وقف المساعدات الدولية الممنوحة للمستفيدين في اليمن بشكل كامل.

وأكدت الوزارة في بيان، أن أمريكا ارتكبت بقرارها إيقاف المساعدات الدولية لليمن، انتهاكاً جسيماً كونه يأتي من طابع سياسي بحت.. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت الموقف الأممي بتدخلها في وقف المساعدات خارج إطار الشرعية الدولية.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية سبق واتخذت هذا القرار وبشكل متدرج من أجل الضغط على حكومة صنعاء للتخلي عن القضايا المصيرية للأمة العربية والإسلامية.

وأشار البيان إلى أنه لطالما أثرت الهيمنة والتدخلات الأمريكية على تدفق المساعدات من خلال الاستغلال لتلك المساعدات وحرفها عن مسارها الإنساني لأجندة أخرى غير إنسانية وتوظيفها لابتزاز الشعوب.. مبيناً أن اليمنيين عانوا كثيراً من التعسفات الأمريكية خلال سنوات العدوان والحصار.

وأكدت الوزارة أن المساعدات الإنسانية من أوجب الحقوق لضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية .. معتبرة وقف أمريكا للمساعدات الدولية، مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تؤكّد حظر استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية أو عسكرية وعلى وجوب تقديمها في النزاعات من دون أيّ عوائق أو اعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية أو أي اعتبارات أخرى مماثلة.

وحذرت من تبعات هذا الإيقاف الذي سيحرم ملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية من الإغاثة المنقذة للحياة بحسب تقارير صادرة من المنظمات الدولية.

ودعت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اعتماد آلية شفافة وبعيدة كل البعد عن الحسابات السياسية، مجددة الدعوة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية وإصدار قرار لاستمرار إيصال المساعدات إلى مستحقيها واتخاذ إجراءات عمليّة تحدُّ من توظيف الولايات المتحدة للمساعدات لأغراض غير إنسانية.

وحث البيان المنظمات الإنسانية إلى التضامن مع الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان وحصار منذ تسع سنوات ورفض التجاوزات الأمريكية، والعمل على تركيز المساعدات نحو دورها الرئيسي باتجاه الحد من المعاناة الإنسانية.








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