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المؤتمر نت - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، في وقت متأخر الخميس، مدينة جنين ومحيط مخيمها شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

المؤتمرنت -
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، في وقت متأخر الخميس، مدينة جنين ومحيط مخيمها شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر محلية، قولها: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني ترفقها آليات عسكرية وجرافات، اقتحمت المدينة من عدة محاور وترافق ذلك مع اطلاق نار كثيف ومواجهات واشتباكات.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، وفرضت حصارا على المدينة، واقتحمتها بما يزيد عن 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.

وأكدت أنه خلال عملية الاقتحام انقطع التيار الكهربائي عن اجزاء واسعة من جنين، كما شوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في المدينة ومخيمها.

وداهمت قوات العدو حي أبو ظهير وحي الجابريات وأطراف مخيم جنين، ومحيط مقر المقاطعة ودوار السينما ودوار الداخلية ومركز المدينة، وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.








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