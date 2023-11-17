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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالعزيز بن ناجي الغادر، عضو اللجنة الدائمة المحلية، وكيل محافظة حجة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالعزيز الغادر

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالعزيز الغادر
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالعزيز بن ناجي الغادر، عضو اللجنة الدائمة المحلية، وكيل محافظة حجة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للشيخ محمد بن ناجي علي الغادر شيخ مشايخ خولان، والشيخ عبدالله بن علي الغادر عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب، ونجلي الفقيد الشيخ محمد وسلطان عبدالعزيز الغادر وباقي أفراد الأسرة وآل الغادر ومشايخ وقبائل خولان بمحافظة صنعاء في هذا المصاب الأليم.

وأشاد أبو راس، بمناقب الفقيد الغادر ومواقفه الوطنية الصادقة والمبدئية وبدوره الكبير في خدمة المجتمع كشخصية إجتماعية وقيادية بارزة ومؤثرة أسهم بدور إيجابي في تطوير أداء أجهزة السلطة المحلية، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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