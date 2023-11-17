الجمعة, 17-نوفمبر-2023 الساعة: 05:35 م - آخر تحديث: 04:43 م (43: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى السنوية ليوم الشهيد في اليمن المعنى،،، الدلالات،،، القيمة الروحية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أفاد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، بأن المستشفى تحول إلى سجن كبير وكل من فيه يتعرضون لإبادة جماعية

مدير مستشفى الشفاء بغزة: نتعرض للإبادة

المؤتمرنت -
مدير مستشفى الشفاء بغزة: نتعرض للإبادة
أفاد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، بأن المستشفى تحول إلى سجن كبير وكل من فيه يتعرضون لإبادة جماعية.

وقال أبو سلمية للجزيرة، "نتعرض للإبادة وشهداء يسقطون في المستشفى كل دقيقة"، مضيفاً "الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت، والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع ويمنع دخول الصيدلية المركزية".

وأضاف: "غزة كلها تباد والمرضى يموتون داخل بيوتهم وهذه جريمة حرب، وحالات المرضى تتفاقم بسبب عدم القدرة على توفير الأدوية".

وتابع: " نبذل كل ما بوسعنا لإبقاء الأطفال الخدج على قيد الحياة وكل يوم يمر يمثل خطراً على حياتهم"، مضيفاً "نواصل دفن الجثث بالمقبرة التي حفرناها داخل المستشفى".

وأشار أبو سليمة إلى أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب لم يسبق لها مثيل، ومن العار أن يموت الجرحى دون أن يجدوا مكانا للعلاج، مطالباً بعدم السكوت على هذه الجرائم.

بدوره قال رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء، إن قوات الاحتلال سرقت عدداً من الجثث من داخل مجمع الشفاء، لافتا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال الخدج بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على المجمع.

وتابع قائلاً: "فقدنا معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي"، مشيراً إلى أن قناصة الاحتلال ينتشرون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى.

وأوضح أن "الأطفال يعانون من التهابات معوية شديدة لعدم توفر مياه نظيفة"، مؤكداً أنه لا يمكن إجراء عمليات لعدم توفر الكهرباء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أوروغواي توقف انطلاقة الأرجنتين
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 28 فلسطينياً من بلدة نعلين
رياضة: "يورو 2024": البرتغال تهزم ليختنشتاين
عربي ودولي: قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين
رياضة: المغرب إلى ثمن نهائي مونديال الناشئين
مجتمع مدني: 6 علامات تدل على ضعف مناعتك
علوم وتقنية: صرير الأسنان: أسبابه ومخاطره
محافظات: الحديدة.. إتلاف 6 أطنان مواد غذائية في باجل
فنون ومنوعات: كاظم الساهر يوجه رسالة إلى أهالي غزة
قضايا وآراء: الذكرى السنوية ليوم الشهيد في اليمن المعنى،،، الدلالات،،، القيمة الروحية
عربي ودولي: إعطاب 33 آلية للاحتلال خلال 48 ساعة
رياضة: انطلاق بطولة طوفان الأقصى للاجسام بالحديدة
أخبار: فلكي يمني يكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الوزير الكبسي بوفاة والدته
أخبار: ضبط 325 مخالفة تموينية بالحديدة خلال شهر
عربي ودولي: 11660 شهيد في العدوان على غزة والضفة
أخبار: ما الذي يحدث في مستشفى الشفاء بقطاع غزة؟
أخبار: الشورى يدين اقتحام مستشفى الشفاء في غزة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 69 فلسطينياً من الضفة
رياضة: الكشف عن الكرة الرسمية ليورو 2024
عربي ودولي: إعتقال 13 مطلوباً في العراق
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر
عربي ودولي: اقتحام مجمع الشفاء من المدخل الجنوبي
عربي ودولي: 57 متهم بالتجسس في تركيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023