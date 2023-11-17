المؤتمرنت -

أبو عبيدة: الأسرى ليسوا في المستشفيات

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن زعم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو والناطق باسم جيشه وجود أسرى "إسرائيليين" في مستشفيات قطاع غزة ادعاءات كاذبة.



وقال أبو عبيدة، في تصريح نقلته وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية اليوم، إن الكتائب كانت نقلت عدداً من الأسرى المحتجزين لديها لمراكز الرعاية لتلقي العلاج من أجل الحفاظ على حياتهم بسبب خطورة وضعهم الصحي.



وكشف الناطق العسكري عن اسم أحد الأسرى المحتجزين لديها وهو "آريه زالمن زدمانوفتش" صاحب بطاقة رقم (0010185791 ) والذي كان تلقى الرعاية المكثفة في أحد مراكز الرعاية الصحية، وبعد تعافيه أعيد لمكان احتجازه.



وأشار أبو عبيدة إلى أن المحتجز توفي لاحقاً بسبب نوبات الهلع جرّاء القصف المتكرر حول مكان احتجازه.



ونشرت كتائب القسام فيديو يثبت تلقي المحتجز الرعاية الطبية قبل وفاته، لافتةّ إلى أنّه كان يعاني من عدة أمراض مزمنة منها القلب