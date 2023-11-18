المؤتمرنت -

تسعيرة جديدة للكهرباء في صنعاء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تحديد تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية التجارية بـ 257 ريال/كيلو وات ساعة ابتداء من تاريخ الخميس 3 جمادى أول 1445 الموافق 16 نوفمبر 2023.



وأوضحت الوزارة في بيان، ووفقاً لسعر اللتر الديزل المعلن عنه رسميا من قبل شركة النفط اليمنية بتاريخ 27 ربيع آخر 1445 الموافق 11 نوفمبر 2023 فإن تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة هي 257 ريال/كيلو وات ساعة.



وأشار البيان إلى أن مجلس تنظيم أنشطة الطاقة كان قد أقر مصفوفة تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، وهي مرتبطة وتتحرك مع سعر وتكلفة لتر الوقود ديزل صعودا أو هبوطا.



ودعا البيان ملاك المولدات الكهربائية الخاصة الالتزام التام بذلك، مؤكدا أن من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة والعقوبات القانونية.



وأهاب البيان بالأخوة المواطنين التعاون وعدم تسديد أي مبالغ خلاف ذلك.