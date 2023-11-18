المؤتمرنت -

مئات الشهداء في مجزرتين جديدتين شمالي غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، السبت، مجزرتين مروعتين طالتا مدرستين تؤويان نازحين في منطقتين مختلفتين شمالي قطاع غزة.



وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال بمدرستي الفاخورة بمخيم جباليا وتل الزعتر في بلدة بيت لاهيا.



ونقل موقع "فلسطين أون لاين" الإخباري عن مسعفين وصحفيين، القول: سقط "أكثر من 200 شهيد في مجزرة مدرسة الفاخورة".. مشيرين إلى أن جيش العدو قصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا.



وصباح السبت، قصف جيش الاحتلال أيضاً مدرسة تل الزعتر، شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 50 نازحاً وإصابة العشرات، حسب مصادر طبية لوكالة "الأناضول".



وأظهرت مقاطع فيديو وصوراً مُتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، عشرات جثامين الشهداء في الصفوف الدراسية والممرات بمدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".



بدورها قالت حركة "حماس"، إن "إسرائيل"، "ستحاسَب على المجزرة" الأخيرة في مدرسة الفاخورة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



وذكرت الحركة في بيان نشرته على منصة "تليغرام": "لن نرحل عن هذه الأرض وستحاسَبون على مجزرتكم في مدرسة الفاخورة وجرائمكم المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين طال الزمن أو قصُر".



وأضافت أن "المجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، لتضاف إلى مئات المجازر التي يرتكبها الاحتلال عن سبق إصرارٍ وترصد، وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي".



وأكملت: "إننا باقون على هذه الأرض، ولا هجرة بعد اليوم، مهما فعلتم وارتكبت من مجازر وجرائم يندى لها جبين البشرية، وسيأتي اليوم الذي تحاسبون فيه، بقوةٍ العدل والحق، ولن يكون لكم مهرب من دفع الثمن طال الزمن أو قصر".



ومنذ 43 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أخر الأرقام الرسمية المعلنة.