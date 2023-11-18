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أخبار
المؤتمر نت - أبو عبيدة يفجر مفاجأة بشأن أسرى الاحتلال

أبو عبيدة يفجر مفاجأة بشأن أسرى الاحتلال

المؤتمرنت -
أبو عبيدة يفجر مفاجأة بشأن أسرى الاحتلال
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن الكتائب فقدت الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأوضح أبو عبيدة في سلسلة تدوينات عبر منصة "تليغرام"، أن مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولاً.

وحول التطورات الميدانية، كشف أبو عبيدة أن كتائب القسام "أوقعت قوة صهيونية راجلة في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غربي غزة".

وأشار إلى أنه جرى "تدمير وإعطاب 17 آلية صهيونية في شمال غربي وجنوب غزة منذ صباح اليوم".

وفي وقت سابقٍ اليوم، أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" مجدداً برشقات صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس، استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان، والاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال، واستهدافهم بقذيفة (RPG) موقعين بهم خسائر فادحة في الحي نفسه، كما قصفت "بئيري" و"مفتاحيم" وقاعدة "تسيلم" بصليات صاروخية مركزة.

ولفتت السرايا إلى استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذائف الهاون في منطقة المخابرات.








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