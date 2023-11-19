المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم مروعة بحق الشعب اليمني راح ضحيتها عشرات الأبرياء في جرائم يندى لها جبين الإنسانية.



ففي 19 نوفمبر 2015، استشهد 20 صيادا وأصيب العشرات جراء استهداف طيران العدوان قوارب الصيادين في جزيرتي حنيش وزقر بمحافظة الحديدة.



واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان آخران وتضرر عدد من المحلات في قصف صاروخي لمرتزقة العدوان على سوق شعبي بمديرية دمت في محافظة الضالع.



واستشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون ووقعت أضرار في العديد من المنازل والمحال التجارية جراء غارات شنها طيران العدوان على منطقة السوق القديم في مدينة المخا بمحافظة تعز، كما شن سلسلة غارات على مطار تعز الدولي ومنطقة الراهدة وجامعة تعز في منطقة حبيل سلمان ومناطق أخرى متفرقة.



وأصيب مواطنان إثر 15 صاروخاً نوع كاتيوشا أطلقها جيش العدو السعودي على منطقة الخطاب بقرية المرخ عزلة العظم مديرية بكيل المير في محافظة حجة، واستهدف بـ 25 صاروخ كاتيوشا أماكن متفرقة من مدينة حرض بالمحافظة.



ودمر الطيران المعادي بغارتين أجزاء كبيرة من المعهد المهني في مديرية جحانة بمحافظه صنعاء، واستهدف بأربع غارات منزلاً في قرية الخربة بمديرية جهران في محافظة ذمار ما أدى إلى تدميره بالكامل، وشن غارات على منطقة حاوة حواري وادي خيوان بمديرية حوث في محافظة عمران أحدثت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان خمس غارات على منطقة القطينات بمديرية باقم الحدودية، وغارة على منطقة صويح بمديرية ساقين وسلسلة من الغارات على منطقة مران بمديرية حيدان، وأربع غارات استهدفت الطريق الرابط بين مديريتي الظاهر وحيدان أسفرت عن أضرار مادية كبيرة.



واستهدف الطيران المعادي بعشر غارات الخط العام الرابط بين صنعاء ومأرب وسوق صرواح وجبل هيلان في مديرية صرواح وغارتين على الطريق العام في منطقة الطحال بمديرية مجزر محافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد المواطن عبدالله حسن يحيى ريمه، من أبناء مديرية قطابر (23 عاماً) برصاص قوات حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، فيما أصيب مواطن إثر استهداف طيران العدوان سيارته بغارة في الخط العام بمنطقة مران مديرية حيدان، كما سقط جرحى في غارتين استهدفتا الطريق العام في منطقة المثَّة بمديرية مجز وتعرضت مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وفي محافظة حجة، شن طيران العدوان غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض وسلسلة غارات على صحراء وساحل ميدي واستهدف بغارة جسر شعب الدوش في مديرية عبس، وبغارتين شاحنة محملة بالمواد الغذائية في مثلث عاهم.



وقصف المرتزقة بمختلف الأسلحة السلسلة الجبلية لمنطقة كهبوب بمحافظة لحج، في حين شن الطيران المعادي سبع غارات على نقيل الصلو بمحافظة تعز، وغارة على مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وخمس غارات على معسكر الدفاع الساحلي، وغارتين على منطقة العرج، وغارة على منطقة الجبانة في مديرية الصليف ومثلها على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.



طيران العدوان شن غارة على منطقة بني سيار بالمجاوحة في مديرية نهم، وأربع غارات على منطقة ذباب وغارة على وادي رجام بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.



وفي 19 نوفمبر 2017، استشهد مواطن وأصيب ستة آخرين وتضرر عدد من المنازل إثر ست غارات شنها طيران العدوان على منطقة بيت نعم في مديرية همدان بمحافظة صنعاء.



واستشهد ثمانية أطفال وثلاث نساء بغارة لطيران العدوان استهدفت منزل المواطن محمد حسن السلال بمنطقة الهيجة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، كما أصيب مواطن جراء غارة استهدفت سيارته في الطريق العام بمديرية المطمة بالمحافظة نفسها.



وشن طيران العدوان غارة شرق مدارس العمري بمديرية ذوباب وثلاث غارات شرق جسر الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز، وسبع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وغارة على مديرية حريب القراميش وغارة أخرى على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



وفي محافظة صعدة، شن الطيران المعادي أربع غارات على سيارات المواطنين في منطقة العطفين وعشر غارات على منطقتي الصوح والفرع بمديرية كتاف، وخمس غارات على منطقة الثعبان بمديرية باقم، وثلاث غارات على مناطق أخرى بالمديرية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين إثر استهداف طيران العدوان سيارة مواطن في منطقة المغرس بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.



وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال جراء سبع غارات على مزرعة مواطن في منطقة بني معاذ بمديرية سحار محافظة صعدة، كما شن غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية، ودمر منزل بقصف صاروخي سعودي استهدف منطقة غافرة بمديرية الظاهر، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف مزارع ومنازل المواطنين في مديريتي باقم ومنبه الحدوديتين.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة المخافي بمديرية مستبأ في محافظة حجة.



وفي 19 نوفمبر 2019، استهدف مرتزقة العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قرية الشعب بمديرية حيس في محافظة الحديدة، ووقعت أضرار كبيرة في منازل المواطنين جراء قصف مدفعي للمرتزقة على مدينة الدريهمي، في حين استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مجازة في قطاع عسير، وتعرضت منطقتا غافرة وبني صياح بمديرية الظاهر الحدودية وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة لقصف مدفعي وصاروخي طال مزارع المواطنين وممتلكاتهم والطرق العامة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان عشر غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، و13 غارة على مديرية مدغل، وست غارات على مديريتي مجزر وصرواح بمحافظة مأرب.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة، غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وثلاث غارات استهدفت الطريق العام بمديرية شدا الحدودية، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



وفي 19 نوفمبر 2021، أصيب مواطن بغارة شنها طيران العدوان شرق حيس بمحافظة الحديدة، كما استهدف مديرية حيس بست غارات، وشن غارة بالقرب من ميناء الحديدة، وغارتين على مديرية الجراحي، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين بأمانة العاصمة واستهدف بغارة مدينة عمران، وبغارة شبكة الاتصالات في منطقة العُر بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، وشن غارة على مديرية جحانة، وغارة على منطقة الأعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.



واستهدف طيران العدوان بتسع غارات مديرية صرواح وبسبع غارات مديرية الجوبة في محافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهدت طفلة وأصيب أربعة آخرين من أسرتها جراء قصف مدفعي للمرتزقة استهدف منزلهم شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما قصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة، واستحدثوا تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.