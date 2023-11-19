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المؤتمر نت - أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بمستوى الأداء العام لمستشفى الكويت الجامعي والخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين

بن حبتور يشيد بمستوى أداء مستشفى الكويت

المؤتمرنت -
بن حبتور يشيد بمستوى أداء مستشفى الكويت
أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بمستوى الأداء العام لمستشفى الكويت الجامعي والخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار لدى لقائه اليوم رئيس المستشفى الدكتور أكرم الحاج، وعدد من المسئولين في المستشفى بحضور وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق، ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير النشاط الخدمي والتعليمي لهذا الصرح الطبي الكبير محل تقدير واحترام الجميع.

وكان مدير المستشفى قد استعرض نشاط المستشفى وما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية تستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع اليمني، لافتا إلى ما تم تحقيقه من انجازات مؤخرا منها إنشاء مركز القلب وإعادة تأهيل عدد من الأقسام كالجهاز الهضمي والأطفال والنساء والولادة والعناية المركزة والعمليات، موضحا أن المستشفى وفي خطة برنامج التطوير بصدد فتح اقسام جديدة أبرزها الغدد الصماء والسكري.

وأشار الحاج إلى عدد من التحديات والاشكاليات التي يواجهها المستشفى والتيً تستدعي دعم واسناد الحكومة.

ووجه الدكتور بن حبتور، مدير المستشفى برفع مذكرة حول الصعوبات التي تواجه المستشفى وإدارته للمناقشة والتوجيه بما يلزم من إجراءات للمعالجة.








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