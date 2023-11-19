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المؤتمر نت - التقى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري

الرويشان يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة

المؤتمرنت -
الرويشان يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة
التقى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري.

وفي اللقاء رحب الفريق الرويشان برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مشيداً بالجهود التي تبذلها البعثة للمضي في إحلال السلام والأمن والاستقرار في محافظة الحديدة.

وحث البعثة على مضاعفة جهودها والاضطلاع بدورها الفاعل للإيفاء بالالتزامات والواجبات التي تقع على عاتق البعثة من خلال تقديم الدعم والإمكانات للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ليتسنى له مساعدة المدنيين وتخفيف معاناتهم جراء اتساع ضحايا المخلفات التي تشكل مخاطر كبيرة على الجميع.

وشدد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، على البعثة العمل مع الأطراف المعنية من أجل إعادة تأهيل وتشغيل مطار الحديدة المتوقف بسبب انتشار الألغام والقنابل العنقودية والأضرار الناتجة جراء غارات طيران العدوان، معتبراً لبنة مهمة إلى جانب الخطوات الأخرى.

بدوره أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بتعاون حكومة تصريف الأعمال المستمر مع البعثة لإنجاح عملها ومهامها بمحافظة الحديدة.

وأشار إلى سعي البعثة وجهودها الكبيرة لتحقيق الفائدة وتخفيف المعاناة التي تقع على عاتق المدنيين في المحافظة والعمل مع الأطراف لإيجاد وقف إطلاق نار دائم ومستدام من أجل المضي قدماً في إحلال السلام في محافظة الحديدة.

وقدّم الجنرال مايكل بيري، الشكر لنائب حكومة تصريف الأعمال على هذا اللقاء المثمر والبناء، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيعمل جاهداً من أجل المضي قدماً باتجاه تحقيق السلام المستدام في المحافظة.








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