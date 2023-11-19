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المؤتمر نت - عاجل.. صنعاء تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية

عاجل.. صنعاء تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية

المؤتمرنت -
عاجل.. صنعاء تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عمليةً عسكريةً في البحرِ الأحمرِ تمكنت من خلالها الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ.

وأوضحت القواتِ المسلحةِ في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية نفذتِ عمليةً عسكريةً في البحرِ الأحمرِ كان من نتائجِها الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ واقتيادُها إلى الساحلِ اليمنيِّ.

وأشار البيان إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تتعاملُ معَ طاقَمِ السفينةِ وفقاً لتعاليمِ وقيمِ الدين الإسلامي.

وجددت القواتِ المسلحةَ تحذيرَها لكافةِ السُّفُنِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيلي أو التي تتعاملُ مَعَهُ بأنها سوفَ تصبحُ هدفاً مشروعاً لها.

وأهابت بكلِّ الدولِ التي يعملُ رعاياها في البحرِ الأحمرِ بالابتعادِ عن أيِّ عملٍ أو نشاطٍ مع السفنِ الإسرائيليةِ أوِ السفنِ المملوكةِ لإسرائيليين.

وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ "استمرارَها في تنفيذِ العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي حتى يتوقفَ العُدوانُ على قطاعِ غزةَ، وتتوقفَ الجرائمُ البشعةُ المستمرةُ حتى هذه اللحظةِ على إخوانِنا الفلسطينيينَ في غزةَ والضِّفةِ الغربية".

كما أكدت أن من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هو الكيان الصهيوني، وعلى المجتمعِ الدَّولي إذا كان حريصاً على أمنِ واستقرارِ المنطقةِ وعدمِ توسيعِ الصراعِ أن يوقفَ العدوانَ الإسرائيلي على غزة.

ولفت البيان إلى أن عملياتِ القواتِ المسلحةِ لا تهددُ إلا سفنَ الكيانِ الإسرائيلي والمملوكةَ لإسرائيليين، كما تم الإشارة إلى ذلك سابقا.








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