المؤتمرنت -

النواب يبارك عملية القوات المسلحة في البحر الأحمر

بارك مجلس النواب العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، وأدت إلى اقتياد سفينة تابعة للعدو الإسرائيلي، وذلك بعد توجيه تحذيرات سابقة باستهداف سفن الكيان الصهيوني، والتي تعمل لصالحه.



وأشاد مجلس النواب في بيان، بنجاح هذه العملية النوعية التي أثبتت اقتدار القوات البحرية وخفر السواحل في تنفيذ المهام الوطنية في حماية السواحل والمياه الإقليمية اليمنية ومناصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني.



وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي انطلاقا من استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية وفي إطار توجيهات قائد الثورة ووفاء للعهد الصادق لنصرة طوفان الأقصى الشريف والقضية الفلسطينية، والرد على ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة من عدوان ومجازر وجرائم إبادة جماعية، واستجابة لمطالب الشعب اليمني والشعوب الحرة التي خرجت في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة ومعظم دول العالم.



واستغرب مجلس النواب صمت الدول العربية والإسلامية المخزي إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني الجبان باستهداف المساجد والمدارس والمستشفيات وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها .



وتسأل عن شعور الدول المطبعة من تلك الأعمال الإجرامية البشعة، مجدداً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي للعدوان الصهيوني الأمريكي وحق العرب والمسلمين في مناصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى استعادة حقوقه المشروعة وتطهير الأراضي العربية من دنس الاحتلال الصهيوني.



وشدد البيان على حق اليمن في حماية سيادته ومياهه الإقليمية، مطالباً المجتمع الدولي باحترام سيادة وحرية واستقلال الشعوب.



ودعا مجلس النواب إلى إعادة النظر في عدم إنفاذ القانون الدولي والإنساني والأخلاقي من قبل المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة محاسبة العصابات الصهيونية على ما تقترفه من جرائم حرب ومجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين.