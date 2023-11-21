المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم مروعة بحق المدنيين باستهداف قوارب الصيادين والمنازل والطرق ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 21 نوفمبر 2015، استشهد ثمانية صيادين وأصيب 11 آخرين، جراء استهداف طيران العدوان قواربهم في جزيرة حنيش.



واستشهد مواطن وأصيب عدد من أفراد أسرته، في غارة شنها الطيران على منزلهم في منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة، كما شن غارتين استهدفتا مزرعة أحد المواطنين بالمنطقة ذاتها، وغارتين على الطريق العام بمنطقة ذويب في المديرية، وثلاث غارات على منطقتي بني معين وبركان بمديرية رازح، وسلسلة من الغارات على مدينة باقم باستخدام القنابل العنقودية، واستهدف بست غارات منطقة آل أبو جبارة وسوق كتاف بمديرية كتاف محدثاً خسائر مادية كبيرة في منازل ومزارع المواطنين.



وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي سعودي مكثف استهدف الطرق العامة ومزارع المواطنين ومنازلهم كما استهدف العدو السعودي مناطق الصوح والمليل والبقع والمخروق والقمع بعشرات من الصواريخ وقذائف المدفعية ما أدى إلى أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.



وأصيب مواطن في غارة شنها الطيران المعادي على منزل بمديرية كشر في محافظة حجة، واستهدف بغارة أخرى ممتلكات المواطنين في مديرية حيران.



وفي محافظة صنعاء، شن طيران العدوان عدة غارات على مناطق شعب الضرو ونقيل المثقل في مديرية خوﻻن وقرية الهروب في مديرية الحصن وغارة على قرية بني القحم بمديرية جحانة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين والأراضي الزراعية.



وشن طيران العدوان سبع غارات استهدفت سيارة لأحد المواطنين بالطريق العام وجبل هيلان الإستراتيجي، ومناطق المشجح والحقيل ومزرعة آل شويل في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، أسفرت عن أضرار مادية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة شارع الأربعين في منطقة سعوان بمديرية شعوب في أمانة العاصمة، أدت إلى أضرار في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وشن طيران العدوان غارة على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة في محافظة إب تسببت في وقوع أضرار متفاوتة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين، كما شن ثلاث غارات على جبل هيلان ومنطقة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب فيما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قرية ضوار بالمديرية ذاتها.



طيران العدوان شن ثماني غارات على منطقة البقع بمحافظة صعدة، وغارتين بالقرب من مفرق ماوية في محافظة تعز، وألقى قنابل ضوئية على منطقة بن شاهب في مديرية المتون بمحافظة الجوف.



وفي 21 نوفمبر 2017، أصيب طفلان جراء قصف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في قرية السقيمات بمديرية القبيطة محافظة لحج.



واستهدف طيران العدوان بغارة المعهد التقني بمنطقة المحجزة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، ودمر بغارة أخرى جسر وادي رحب في المديرية.



وشن الطيران المعادي غارة على ساحل الخوخة في محافظة الحديدة، وست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وثلاث غارات على منطقة الصبرين في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وفي محافظة صعدة استهدف طيران العدوان بغارتين منطقة الحصامة بمديرية الظاهر، وبغارة منطقة وادي علاف في مديرية سحار، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مزارع وممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين.



طيران العدوان شن أربع غارات على جبلي الدودو ومشعل بالخوبة في جيزان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان أربع غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة، وغارتين غرب جولة الغراسي بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.



وفي 21 نوفمبر 2019، قتل عشرة أشخاص من الجنسيتين الصومالية والإثيوبية وأصيب 35 آخرين جراء قصف مدفعي سعودي استهدف سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وأصيب ثلاثة أطفال وامرأة مسنة بقصف مدفعي للمرتزقة استهدف منازلهم في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، كما قصفوا المنطقة بشكل مكثف بالعيارات المتوسطة والثقيلة.



وقصف المرتزقة شمال مديرية الدريهمي، ما أدى إلى احتراق منزل مواطن، واستهدفوا منازل المواطنين في الجربة العليا بالمديرية نفسها، وبقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل وممتلكات المواطنين بمدينة الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 15 غارة على مديرية مدغل، وغارة على مجزر بمحافظة مأرب، وثماني غارات على منطقة الأقشع بمديرية الحزم، وغارتين على المرازيق والخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



طيران العدوان استهدف بغارتين البقع قبالة نجران، وبغارتين الشرفة ومنطقة الكسارة قبالة نجران.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم، وتعرضت مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وفي 21 نوفمبر 2021، أصيب مواطنان نتيجة قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على مديرية الظاهر واستهدف بغارة منطقة الصوح قبالة نجران.



وشن الطيران المعادي غارة على مطار تعز، وأربع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وثماني غارات على مديرية صرواح وست غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على مديرية حيس، واستهدف الطيران التجسسي بست غارات المديرية نفسها، ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، فيما قصف المرتزقة بألف و30 صاروخاً وقذيف مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.