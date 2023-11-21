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المؤتمر نت - أدان القطاع الإعلامي بالمؤتمر الشعبي العام بشدة الاستهداف الصهيوني لطاقم قناة "الميادين" والذي أدى إلى استشهاد مراسلة القناة الزميلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري

المؤتمر يدين استهداف العدو الصهيوني لصحفيي الميادين ويعزي باستشهادهم

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين استهداف العدو الصهيوني لصحفيي الميادين ويعزي باستشهادهم
أدان القطاع الإعلامي بالمؤتمر الشعبي العام بشدة الاستهداف الصهيوني لفريق قناة "الميادين" والذي أدى إلى استشهاد مراسلة القناة الزميلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري أثناء القيام بمهامهم الإعلامية على الحدود اللبنانية مع فلسطين.

وأوضح قطاع الإعلام بالمؤتمر أن هذه الجريمة تأتي في سياق محاولة العدو الصهيوني تغييب الحقيقة عن الرأي العام العربي والدولي والتي تفضح جرائمه وتضليله، مستغلاً الدعم اللا محدود من الولايات المتحدة والغرب، مشيراً إلى أنها ليست الأولى ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام الحرة التي تخوض المعركة إلى جانب المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أرضها وحريتها وعن مقدسات الأمة العربية والإسلامية وكرامتها.

وعبر القطاع الإعلامي بالمؤتمر عن تعازيه الحارة ومواساته لقناة "الميادين" وإدارتها وطواقمها ولعائلتي الصحفيين في لبنان، وكذلك لطواقم وعائلات شهداء وشهيدات الصحافة في فلسطين، الذين استهدفهم العدوان الصهيوني أثناء تواجدهم في الميدان لتغطية جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد القطاع الإعلامي للمؤتمر أن جرائم العدو الصهيوني الهادفة لإسكات صوت الحقيقة لن تزيد الإعلام والإعلاميبن إلا حضوراً وتوجهاً لكشف صورة هذا الكيان العنصري الفاشي أمام العالم.








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