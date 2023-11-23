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المؤتمر نت - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 14532 شهيداً بينهم نحو 6000 طفل

14532 شهيداً في غزة بينهم 6000 طفل

المؤتمرنت -
14532 شهيداً في غزة بينهم 6000 طفل
ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 14532 شهيداً بينهم نحو 6000 طفل، و4 آلاف امرأة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن أكثر من 60% من مباني القطاع تضررت بسبب القصف، فيما ارتفع عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية إلى 205، إضافة إلى استشهاد 64 صحفياً و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.

وأوضح أن عدد الإصابات زاد عن 35000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 1384 مجزرة، مؤكداً أن قرابة 7 آلاف مدني ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 4700 طفل وامرأة.

وطالب بتزويد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيلها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد أكثر من 200 فلسطيني خلال الساعات الماضية في هجمات صهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وكشفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس فجر الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام مع إسرائيل، حيث قالت إنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، نعلن عن توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدرة".

ويشمل الاتفاق، "إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال دون 19 عاما من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال وذلك كله حسب الأقدمية".

الهدنة تتضمن أيضا "وقف حركة الطيران في جنوب القطاع على مدار الأربعة أيام، ووقف حركة الطيران في شماله لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء".








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