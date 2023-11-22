المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي حنشل

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي علي حنشل، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع والاصلاح بين الناس.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعظيم المواساة للشيخ علي علي علي حنشل، وإخوانه وكافة آل حنشل في حصن مشمل بمديرية الحصن خولان محافظة صنعاء بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه وقبيلته بالصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.