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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة أحمد مكين

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ أحمد مكين معيض حسن، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو قيادة فرع المؤتمر في مدينة باجل، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.



وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي والمواساة لنجل الفقيد أيمن أحمد مكين معيض وإخوانه وكافة آل معيض في مدينة باجل محافظة الحديدة بهذا المصاب.



وأشاد الأمين العام بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية ودوره في إصلاح ذات البين وتكريس السلم الاجتماعي.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"