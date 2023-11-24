المؤتمرنت -

هنية يوجه التحية والتقدير لليمن

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عن شكره وتقديره للشعب اليمني الذي عبر عن تضامنه مع فلسطين بطريقته الخاصة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سطر ملحمة أسطورية من الصمود.



وأكد إسماعيل هنية، في كلمة له اليوم، التزام الحركة بالهدنة وبصفقة تبادل الأسرى وإنجاحها طالما أن العدو ملتزم بذلك، مضيفًا “خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن”.



وشدد على أنّ “العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية، إلّا أنّه نزل عند شروط المقاومة”، لافتًا إلى أنّ صمود أهل غزة ومقاومتهم هما العنصر المحوري في تراجع موقف العدو وحلفائه.



وأضاف قائلًا: شعبنا العظيم سطر ملحمة صمود ومجاهدونا أثخنوا الجراح في العدو، ونقف بكل إجلال وإكبار أمام عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وقد استطعنا بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته، مشيرًا إلى أنّ الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.



وعبر هنية عن شكره لقطر ومصر مؤكدًا “ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاته”، مشددًا على “تمسكنا بوحدة الشعب والأرض والمصير، ونشيد بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع”.



ولفت إلى أنّ “شعبنا يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس وكل أماكن وجوده”، وجّه “التحية للمقاومة الإسلامية في لبنان والعراق، والتحية خاصة للأخوة الأشقاء في اليمن الذين عبروا عن غضبهم من العدو بقوة واقتدار وعن تضامنهم مع أشقائهم في فلسطين بطريقتهم الخاصة".