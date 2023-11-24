المؤتمرنت -

مسيرة كبرى في صنعاء تجدد دعمها لفلسطين

شهدت العاصمة صنعاء اليوم، مسيرة جماهيرية كبرى دعما لخيارات حركات الجهاد والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.



ورفعت الحشود في المسيرة، الأعلام الفلسطينية واللافتات والشعارات المؤكدة على موقف اليمن قيادة وشعبا الثابت والمبدئي لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودعم ومساندة حركات الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني الغاصب.



ورددت الحشود الهتافات المؤيدة والمباركة لمعركة "طوفان الأقصى" وما حققه أبطال المقاومة من انتصارات عظيمة وتاريخية ضد الكيان الصهيوني.. مؤكدة أن خيارات الجهاد والمقاومة هي السبيل الأمثل لردع العدوان الصهيوني الأمريكي والدفاع عن مقدسات الأمة.



ونوهت بمواقف حركات الجهاد والمقاومة وفي الطليعة الشعب اليمني في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، عسكريا وماليا وسياسيا وبكل الوسائل المتاحة استشعارا منهم للمسؤولية والواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من عدوان وحرب إبادة شاملة وسلب ومصادرة لحقوقه المشروعة في مواجهة الاحتلال وإقامة دولته على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.



وباركت الحشود في المسيرة، استمرار الضربات الصاروخية والطيران المسير، والعملية البطولية التي نفذتها القوات البحرية وتكللت بالسيطرة على سفينة إسرائيلية، نصرة للشعب والمقاومة الفلسطينية وفي إطار المواجهة الشاملة للعدو الصهيوني الغاصب.



وجددت الجماهير دعمها وتأييدها المطلق لكل قرارات القيادة، وكذا الاستمرار في الاستنفار والتحشيد والجهوزية للمشاركة في معركة الجهاد المقدس ودعم خيارات محور الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر وتحرير المقدسات وأرض فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشريف.



وأكدت الاستمرار في التعبئة العامة في إطار الحملة الوطنية لنصرة الأقصى الشريف وتعزيز خيار وسلاح المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني المجرم والغاصب، كون ذلك واجب على كل مسلم وعربي لنصرة فلسطين.



وبارك بيان صادر عن المسيرة العمليات البطولية في غزة الجريحة والضفة الغربية وكل المدن الفلسطينية وعلى امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



وأشار إلى أن خروج جماهير الشعب اليمني المجاهد العظيم في هذه المسيرات المباركة والمستمرة يأتي دعما للخيارات المتصاعدة لحركات الجهاد والمقاومة ضد الكيان الصهيوني الامريكي وعدوانه الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وإسنادا وارتباطا بقضية الأمة المركزية القضية الفلسطينية.



وأدان بأشد عبارات الشجب ووسائل التنديد والاستنكار بالجرائم الصهيونية الامريكية المستمرة وجرائم الابادة الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني.



وأكد البيان استمرار الشعب اليمني في دعم صمود الشعب الفلسطيني الصامد وحركاته المجاهدة في كل الخيارات التي ينتهجها في معركة التنكيل بالاحتلال الصهيوني المجرم.



وثمن الاستجابة السريعة والمباركة للقوات البحرية في تنفيذ توجيهات القيادة ومطالب الشعب اليمني بتوجيه الضربات القوية ضد السفن الإسرائيلية واعتبار ذلك موقفا مشرفا لكل اليمنيين الأحرار في الداخل والخارج.



وجدد المطالبة للأنظمة العربية والإسلامية بفتح معابر برية لأبناء الشعب اليمني العربي الذي يتألم لصرخات الاستغاثة ودعوات النصرة من المظلومين في فلسطين، ليتمكن من المشاركة المباشرة في المعركة المقدسة في فلسطين المحتلة.



كما بارك البيان كل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية المناصرة للأشقاء في فلسطين وفي مقدمتها حملة المقاطعة الاقتصادية التي آتت أكلها حيث بدأت الشركات الصهيونية والداعمة لها تتكبد خسائر فادحة اضطرتها للتضليل وادعاء عدم ارتباطها بالعدو الصهيوني.



وحيا كل الاصوات الحرة والمواقف الايجابية من كل الأحرار في الدول الاوروبية والغربية وفي العالم كله الرافضين للعدوان على غزة والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.