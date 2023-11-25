السبت, 25-نوفمبر-2023 الساعة: 06:30 م - آخر تحديث: 05:55 م (55: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كيف سيكتب التاريخ الموآقف لثورة طوفان الأقصى المبارك في سجلّه الخآلد؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المواطنين والبنية التحتية مرتكباً جرائم مروعة راح ضحيتها عدد من الأبرياء بينهم أطفال ونساء

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر
في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المواطنين والبنية التحتية مرتكباً جرائم مروعة راح ضحيتها عدد من الأبرياء بينهم أطفال ونساء.

ففي 25 نوفمبر 2015، أصيب خمسة أطفال وأربع نساء ودمر عدد من المنازل، في سلسلة غارات شنها طيران العدوان على منازل آل دباش في منطقة ناطع بمديرية بيحان في محافظة شبوة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات احداها من طائرة بدون طيار على جمرك حرض في مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بعدة غارات مواقع للمرتزقة بمنطقة كوفل في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مطار تعز الدولي شرقي المدينة ومنطقة الربيعي في الضواحي الغربية ومنطقة ذباب التابعة لمديرية باب المندب ومدينة المخا ما تسبب في أضرار بالعديد من المنازل والمنشآت الخاصة والعامة.

وشن الطيران المعادي غارة على وادي الجهارنة في منطقة الكميم بمديرية الحداء محافظة ذمار، أسفرت عن تضرر عدد من منازل المواطنين، واستهدف بأربع غارات نقيل يسلح في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار كبيرة بالممتلكات العامة وقطع الطريق بين صنعاء وذمار.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة طخية، وغارتين على منطقة القمع بمديرية كتاف، خلفت أضراراً كبيرة بمزارع المواطنين ومنازلهم، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي استهدف الطرق العامة والمزارع.

وفي 25 نوفمبر 2017، شن العدوان ثلاث غارات على منطقتي العمري وغرب حوزان بمديرية ذوباب في محافظة تعز وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب واستهدف منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على منطقتي آل الحماقي ومندبة بمديرية باقم، وغارة استهدفت الطريق العام بمنطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية، في حين تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين ومزارعهم.

وشن الطيران المعادي خمس غارات على موقعي الشرفة والشبكة في نجران، وغارة على قرية مجازة بقطاع عسير.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد أربعة مواطنين وأصيب خمسة آخرين بغارة شنها طيران العدوان على محطة وقود تابعة لعبده الخميسي في مدخل سوق الهيجة بمديرية مستبأ محافظة حجة، فيما أصيب مواطن في غارة على سيارته جوار منزله في منطقة الغزاوة بالمديرية ذاتها.

وشن طيران العدوان عشر غارات على مديريتي الجراحي والتحيتا في محافظة الحديدة، وغارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، بينما دمر خزان مياه في منطقة بطلان بمديرية حيدان جراء قصف صاروخي سعودي، استهدف أيضاً مناطق متفرقة غرب المديرية، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه ومناطق متفرقة بمديرية الظاهر ومنازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.

وفي 25 نوفمبر 2019، استهدف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية قرية الأعبل بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب ما أدى إلى أضرار كبيرة في إحدى المدارس ونفوق عدد من المواشي.

وفي محافظة الحديدة، شن طيران العدوان 13 غارة على جزيرة كمران ومنطقة رأس عيسى في مديرية الصليف، وخمس غارات شمال مدينة الحديدة، وأطلق المرتزقة أربعة صواريخ على مدينة الشباب في شارع الـ90 بالمدينة ونفذوا تمشيطاً بشكل مكثف على مزارع ومنازل المواطنين جنوب التحيتا.

وقصف المرتزقة بإحدى عشرة قذيفة مدفعية ومشطوا بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة بالجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه، واستهدفوا بـ14 قذيفة مدفعية وبالرشاشات المختلفة مناطق متفرقة شمال غرب مديرية حيس.

واستحدثت جرافتان عسكريتان للمرتزقة تحصينات قتالية غرب قرية مغاري في حيس، وجنوب قرية الجربة بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 15 غارة على مناطق متفرقة من مديرية مدغل في محافظة مأرب، وغارة على الربوعة في عسير.

وقصف المرتزقة بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.

وفي 25 نوفمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران جراء استهداف الجيش السعودي بالأسلحة المختلفة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، بينما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر الحدودية خلفتا دمارا في ممتلكات المواطنين.

واستشهد مواطن في منطقة الحيمة بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، بنيران مرتزقة العدوان، الذين استهدفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة، في وقت شن الطيران غارة على مديرية حيس.

وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح وثماني غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: مستجدات الحالة الصحية لعادل إمام
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية للبرتقال
عربي ودولي: 55 قتيلاً بفيضانات الصومال
اقتصاد: انخفاض الدولار واستقرار الين الياباني
رياضة: سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي
رياضة: كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولن
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن 39 معتقلاً فلسطينياً
علوم وتقنية: أعراض تنذر بوجود ورم في المخ
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء طولكرم بالضفة إلى 43
اقتصاد: أسعار الذهب تستقر مقابل انخفاض الدولار
رياضة: الأرجنتين تلحق هزيمة جديدة بالبرازيل
فنون ومنوعات: كاظم الساهر يغني لغزة بالإنجليزية
محافظات: مخيم طبي مجاني للعيون في المدان بعمران
أخبار: الصحة تدين استهداف محيط مستشفى اليمن السعيد
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 نوفمبر
رياضة: ثلاثي برشلونة يحصد جوائز ماركا
فنون ومنوعات: هند صبري تستقيل من “الأغذية العالمي”
عربي ودولي: شهداء وجرحى في غارات مكثفة على غزة
مجتمع مدني: أسباب تزايد الإنفلونزا والزكام في الليل
علوم وتقنية: لا تنم على بطنك... لهذا السّبب
عربي ودولي: 14854 شهيداً و36 ألف مصاب في غزة
أخبار: شهيد و6 جرحى بنيران سعودية في صعدة
عربي ودولي: أبو عبيدة: نحيي إخواننا في اليمن
أخبار: "تغيرات حادة وسريعة".. الجوبي يحذّر المزارعين
اقتصاد: استقرار الدولار واليورو يرتفع مقابل الروبل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023