المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المواطنين والبنية التحتية مرتكباً جرائم مروعة راح ضحيتها عدد من الأبرياء بينهم أطفال ونساء.



ففي 25 نوفمبر 2015، أصيب خمسة أطفال وأربع نساء ودمر عدد من المنازل، في سلسلة غارات شنها طيران العدوان على منازل آل دباش في منطقة ناطع بمديرية بيحان في محافظة شبوة.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات احداها من طائرة بدون طيار على جمرك حرض في مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بعدة غارات مواقع للمرتزقة بمنطقة كوفل في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مطار تعز الدولي شرقي المدينة ومنطقة الربيعي في الضواحي الغربية ومنطقة ذباب التابعة لمديرية باب المندب ومدينة المخا ما تسبب في أضرار بالعديد من المنازل والمنشآت الخاصة والعامة.



وشن الطيران المعادي غارة على وادي الجهارنة في منطقة الكميم بمديرية الحداء محافظة ذمار، أسفرت عن تضرر عدد من منازل المواطنين، واستهدف بأربع غارات نقيل يسلح في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار كبيرة بالممتلكات العامة وقطع الطريق بين صنعاء وذمار.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة طخية، وغارتين على منطقة القمع بمديرية كتاف، خلفت أضراراً كبيرة بمزارع المواطنين ومنازلهم، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي استهدف الطرق العامة والمزارع.



وفي 25 نوفمبر 2017، شن العدوان ثلاث غارات على منطقتي العمري وغرب حوزان بمديرية ذوباب في محافظة تعز وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب واستهدف منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على منطقتي آل الحماقي ومندبة بمديرية باقم، وغارة استهدفت الطريق العام بمنطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية، في حين تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين ومزارعهم.



وشن الطيران المعادي خمس غارات على موقعي الشرفة والشبكة في نجران، وغارة على قرية مجازة بقطاع عسير.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد أربعة مواطنين وأصيب خمسة آخرين بغارة شنها طيران العدوان على محطة وقود تابعة لعبده الخميسي في مدخل سوق الهيجة بمديرية مستبأ محافظة حجة، فيما أصيب مواطن في غارة على سيارته جوار منزله في منطقة الغزاوة بالمديرية ذاتها.



وشن طيران العدوان عشر غارات على مديريتي الجراحي والتحيتا في محافظة الحديدة، وغارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، بينما دمر خزان مياه في منطقة بطلان بمديرية حيدان جراء قصف صاروخي سعودي، استهدف أيضاً مناطق متفرقة غرب المديرية، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه ومناطق متفرقة بمديرية الظاهر ومنازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.



وفي 25 نوفمبر 2019، استهدف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية قرية الأعبل بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب ما أدى إلى أضرار كبيرة في إحدى المدارس ونفوق عدد من المواشي.



وفي محافظة الحديدة، شن طيران العدوان 13 غارة على جزيرة كمران ومنطقة رأس عيسى في مديرية الصليف، وخمس غارات شمال مدينة الحديدة، وأطلق المرتزقة أربعة صواريخ على مدينة الشباب في شارع الـ90 بالمدينة ونفذوا تمشيطاً بشكل مكثف على مزارع ومنازل المواطنين جنوب التحيتا.



وقصف المرتزقة بإحدى عشرة قذيفة مدفعية ومشطوا بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة بالجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه، واستهدفوا بـ14 قذيفة مدفعية وبالرشاشات المختلفة مناطق متفرقة شمال غرب مديرية حيس.



واستحدثت جرافتان عسكريتان للمرتزقة تحصينات قتالية غرب قرية مغاري في حيس، وجنوب قرية الجربة بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 15 غارة على مناطق متفرقة من مديرية مدغل في محافظة مأرب، وغارة على الربوعة في عسير.



وقصف المرتزقة بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.



وفي 25 نوفمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران جراء استهداف الجيش السعودي بالأسلحة المختلفة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، بينما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر الحدودية خلفتا دمارا في ممتلكات المواطنين.



واستشهد مواطن في منطقة الحيمة بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، بنيران مرتزقة العدوان، الذين استهدفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة، في وقت شن الطيران غارة على مديرية حيس.



وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح وثماني غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.