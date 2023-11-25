السبت, 25-نوفمبر-2023 الساعة: 06:30 م - آخر تحديث: 05:55 م (55: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
كيف سيكتب التاريخ الموآقف لثورة طوفان الأقصى المبارك في سجلّه الخآلد؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 66 صحفياً في قصف للاحتلال على قطاع غزة، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي

استشهاد 66 صحفياً في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
استشهاد 66 صحفياً في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 66 صحفياً في قصف للاحتلال على قطاع غزة، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت النقابة في حصيلة نشرتها اليوم السبت "66 شهيدا من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام منذ بدء الحرب الصهيوامريكية على قطاع غزة"، مشيرة إلى أن من ضمن هذه الحصيلة ست صحفيات استشهدن.

وأضافت:"هناك صحفيان مفقودان، فيما يوجد 31 صحفياً أسيرا اعتقلتهم سلطات العدو في الأراضي الفلسطينية".

وطالبت النقابة كل المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي، بمتابعة وملاحقة منظومة العدوان على جرائمه بحق الزميلات الصحفيات اللاتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء على خلفية عملهن الصحفي".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: مستجدات الحالة الصحية لعادل إمام
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية للبرتقال
عربي ودولي: 55 قتيلاً بفيضانات الصومال
اقتصاد: انخفاض الدولار واستقرار الين الياباني
رياضة: سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي
رياضة: كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولن
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن 39 معتقلاً فلسطينياً
علوم وتقنية: أعراض تنذر بوجود ورم في المخ
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء طولكرم بالضفة إلى 43
اقتصاد: أسعار الذهب تستقر مقابل انخفاض الدولار
رياضة: الأرجنتين تلحق هزيمة جديدة بالبرازيل
فنون ومنوعات: كاظم الساهر يغني لغزة بالإنجليزية
محافظات: مخيم طبي مجاني للعيون في المدان بعمران
أخبار: الصحة تدين استهداف محيط مستشفى اليمن السعيد
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 نوفمبر
رياضة: ثلاثي برشلونة يحصد جوائز ماركا
فنون ومنوعات: هند صبري تستقيل من “الأغذية العالمي”
عربي ودولي: شهداء وجرحى في غارات مكثفة على غزة
مجتمع مدني: أسباب تزايد الإنفلونزا والزكام في الليل
علوم وتقنية: لا تنم على بطنك... لهذا السّبب
عربي ودولي: 14854 شهيداً و36 ألف مصاب في غزة
أخبار: شهيد و6 جرحى بنيران سعودية في صعدة
عربي ودولي: أبو عبيدة: نحيي إخواننا في اليمن
أخبار: "تغيرات حادة وسريعة".. الجوبي يحذّر المزارعين
اقتصاد: استقرار الدولار واليورو يرتفع مقابل الروبل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023