المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالرحمن الزمر

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالرحمن حمود سرحان الزمر، عضو اللجنة الدائمة، أمين عام المجلس المحلي بمديرية مذيخرة محافظة إب، الذي انتقل إلى جوار ربه مع ثلاثة من مرافقيه إثر حادث مروري مؤسف على طريق مذيخرة.



وعبّر الأمين العام في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ مختار حمود سرحان الزمر، ونجل الفقيد عبدالعزيز عبدالرحمن حمود الزمر، وأسر المُتوفين معه، وكافة آل الزمر بمديرية مذيخرة محافظة إب، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل وذلك باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.



وأشاد أمين عام المؤتمر بدور الفقيد وبأعماله الوطنية والتنظيمية التي قام بها خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والعمل الجاد والمخلص والمتفاني في خدمة الوطن والمؤتمر.. سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد ومرافقيه بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".