المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر استشهد وأصيب عشرات المواطنين في جرائم مروعة ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدة محافظات.



ففي 26 نوفمبر 2015، استشهد خمسة مواطنين وأصيب اثنان آخران في غارتين شنهما طيران العدوان على منطقة بني شبيب بمديرية حبيش محافظة إب.



واستشهد مواطن في مديرية رازح بمحافظة صعدة، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان، فيما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة القطينات بمديرية باقم، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي سعودي طال ممتلكات المواطنين والطرق العامة.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على استهدف الجبل الاسود وعيبان وقرمان في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار كبيرة في المنازل والأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 12 مواطناً معظمهم نساء وأطفال وأصيب آخرون، جراء استهداف طيران العدوان منزلين في منطقة القطيع بمديرية المراوعة محافظة الحديدة، فيما استشهدت امرأة وفتاة وأصيب مواطنان آخران في غارة على منزل مواطن بسواحل مديرية الخوخة في المحافظة نفسها.



كما استشهد مواطنان جراء غارة للطيران المعادي استهدفت منطقة كود عنبة بمديرية الدريهمي، واستهدف بغارة أبراج الاتصالات في منطقة القطابا بمديرية الخوخة، وبغارة أخرى أبراج الاتصالات بمنطقة القطيع في مديرية المراوعة، وثماني غارات على مديرية الصليف بالمحافظة نفسها.



وفي محافظة تعز، أصيب مصور قناة المسيرة في تعز علي المغلس برصاص أحد قناصة المرتزقة في منطقة الضباب، فيما شن طيران العدوان غارة على منطقة الربيعي بمديرية التعزية، وسلسلة غارات على محطات الاتصالات في مديرية المخا الساحلية ومدينة ذُباب أدت إلى تدمير الأبراج والشبكات.



كذلك شن الطيران ثلاث غارات على أحياء متفرقة بمديرية صالة شرق مدينة تعز وخمس غارات على الأحياء والضواحي الغربية للمدينة، أسفرت عن تضرر العديد من المنازل والسيارات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة مستخدما قنابل عنقودية محرمة دوليا.



طيران العدوان استهدف بغارة مبنى نقابة الأطباء بمنطقة المحمول بمديرية المشنة في محافظة إب خلفت أضراراً كبيرة، وبغارة ثانية منطقة شبان بمديرية جبلة، وشن غارة على وادٍ بين منطقتي عاثين ونويد بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار.



وشن الطيران المعادي سبع غارات على نقيل يسلح بمديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء محدثا أضراراً كبيرة في طريق صنعاء – ذمار، واستهدف بثلاث غارات جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر ما أدى إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة، أربع غارات على منطقة قارة بمديرية مجز، وغارة على مديرية منبه الحدودية، وغارة على محيط مدينة صعدة، وثلاث غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم، وثلاث غارات على السجن ومحلات تجارية مجاورة في منطقة قحزة ومنطقة الشقيقين في الحمزات بمديرية سحار.



واستهدف الجيش السعودي بقصف صاروخي مزارع المواطنين والطرق في منطقة الرقة بمديرية حيدان، وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي.



واستهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية مناطق الهزمة والملحة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كما شن طيران العدوان غارة على المديرية ذاتها، وغارة على منطقة كهبوب بمحافظة لحج، وغارة على جبل المجازة في عسير.



وفي 26 نوفمبر 2017، أصيب طفلان إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمنطقة ذويب في مديرية حيدان بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر وغارة على منطقة آل الحماقي بمديرية باقم، وغارة على منطقة البقع بمديرية كتاف وغارة على مديرية شدا، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من المديرية وسيارات المواطنين المحملة بالمواد الغذائية في الطريق الوحيد بالمديرية الحدودية.



وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



الطيران المعادي شن أربع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارتين على منطقة الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد ستة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين باستهداف طيران العدوان منزل مواطن في قرية اليَمَنَة بمديرية حرض محافظة حجة.



وشن طيران العدوان غارة بالقرب من مسجد الفاضلي في منطقة كيلو16 وغارتين على قرية السولة وغارة على قرية الكوعي بمديرية الدريهمي وغارة شمال شارع الخمسين وغارة بالقرب من جولة يمن موبايل في منطقة 7 يوليو بمديرية الحالي في محافظة الحديدة، فيما أطلق المرتزقة أكثر من 35 قذيفة مدفعية على ممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي، واستهدفوا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة منازل وممتلكات المواطنين في قرية الشرف وأحياء سكنية بمنطقة كيلو16، وبعدد من قذائف المدفعية منطقة 7 يوليو السكنية.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان تسع غارات على جبل عنم بمديرية سحار، وعشر غارات على جبل المفتاح بمديرية حيدان، بينما استهدف



قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



وفي 26 نوفمبر 2019، شن طيران العدوان غارة على منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بـ24 قذيفة هاون منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، واستهدفوا بالرشاشات المتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، في وقت استحدثت جرافة عسكرية تحصينات جديدة جنوب غرب مدينة الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن وتضررت ممتلكات المواطنين إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة، كما تعرضت منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية لقصف مماثل خلف أضراراً مادية.



وشن طيران العدوان عشر غارات على مديرية صرواح، وغارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي المقاتل ثلاث غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في مديرية الدريهمي، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 26 نوفمبر 2021، شن طيران العدوان اليوم غارتين على منطقة العمشية في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارتين على منطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وقصفوا بـ 553 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.



واستهدف الطيران المعادي بـ11 غارة مديرية الجوبة، وبغارتين مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن غارة على منطقة الأقشع بمديرية الحزم في محافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.