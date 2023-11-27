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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد حسين بن حسين المشرقي، أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية الفاعلة في مديرية خمر -محافظة عمران

الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد حسين المشرقي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد حسين المشرقي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد حسين بن حسين المشرقي، أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية الفاعلة في مديرية خمر -محافظة عمران- الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ حسين بن حسين المشرقي، والشيخ عبده بن حسين المشرقي عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بمديرية خمر، وإخوانه وكافة آل المشرقي في مديرية خمر محافظة عمران، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..








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