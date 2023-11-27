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المؤتمر نت - فوائد “الرمان” للمصابين بهذه الأمراض

دراسة تكشف عن فوائد “الرمان” للمصابين بهذه الأمراض

المؤتمرنت -
دراسة تكشف عن فوائد “الرمان” للمصابين بهذه الأمراض
وجدت دراسة حديثة أن الرمّان يحتوي على خصائص يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين، والتعبير الجيني المسبب للأكسدة، والذي ينتج عنه انسداد الأوعية الدموية.

الدراسة التي نفذها باحثون في كل من جامعة السلطان مولاي سليمان بالمغرب، وجامعة شيربوك بكندا، ونُشرت في دورية “نيوترينتس” المتخصصة في التغذية، استندت إلى تجارب مختبرية على الفئران ووجدت أن تناول مستخلصات الرمّان، والتي يدخل فيها قشر الفاكهة، لمدة 30 يوماً، يؤدي إلى انخفاض الوزن.

وتوصل فريق البحث إلى أن تناول الرمّان يمكن أن يحسن تركيز الكوليسترول في البلازما لدى مرضى فرط شحميات الدم (الكوليسترول)، والمصابين بالسكري من النوع 2.

وأظهرت نتائج البحث أن استهلاك الرمّان قد يساعد في منع اضطراب التمثيل الغذائي، ويشمل ذلك أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وضغط الدم.

وتدعم هذه النتائج الأبحاث الحديثة، التي تشير إلى المزايا المعززة للصحة للأكلات الطبيعية الغنية بالبوليفينول المضاد للأكسدة.*وكالات








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