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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن عبدالرحمن علي البروي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء عبدالرحمن البروي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء عبدالرحمن البروي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن عبدالرحمن علي البروي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى نجله أيمن عبدالرحمن علي البروي وإخوانه وباقي أفراد الأسرة، بمناقب الفقيد وإسهاماته في المجال الأمني وخدمة سكينة المجتمع من خلال المهام التي كُلف بها والمناصب التي شغلها في وزارة الداخلية، وخصوصاً في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وما جسده من نموذج يحتذى به في الصدق والاخلاص وحب الوطن.

وأشار أبو راس، إلى أن الفقيد البروي يُعد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام الألف في العام 1982م وعضو لجنته الدائمة، وأحد الشخصيات الوطنية التي حظيت باحترام وتقدير من قبل أبناء المجتمع نظير انسانيته وتعامله الأخلاقي مع الجميع، معتبراً رحيله خسارة كبيرة للمؤتمر بشكل خاص وللوطن بشكل عام.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل البروي في مديرية بني مطر محافظة صنعاء.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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