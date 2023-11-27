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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي، عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة، حيث ستشهد معظم محافظات الجمهورية أجواءً باردة ورياح

الجوبي يحذّر: تقلبات جوية وطقس "بارد"

المؤتمرنت -
الجوبي يحذّر: تقلبات جوية وطقس "بارد"
كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي، عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة، حيث ستشهد معظم محافظات الجمهورية أجواءً باردة ورياح.

وتوقع الفلكي الجوبي أجواء صحوة باردة ورياح سرعتها 12 كم في الساعة على المرتفعات الجبلية، حيث تتراوح درجات الحرارة ظهراً 25°، وفجراً 5°، والرطوبة صباحاً 62%.

وذكر الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، أنه من المتوقع طقساً صحواً جافاً في المناطق الصحراوية ورياحاً سرعتها 11 كم في الساعة، وتتراوح درجات الحرارة ظهراً 29°، وصباحاً 17°، والرطوبة 41%.

وأفاد الفلكي اليمني بأن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صحوة مصحوبة برياح سرعتها 20 كم في الساعة، ودرجات الحرارة ظهراً 31°، وفجراً 25°، والرطوبة 80%.

ودعا الجوبي، المواطنين في المحافظات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.








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