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المؤتمر نت - 4 مؤشرات لأمراض تهدد صحة المرأة

4 مؤشرات لأمراض تهدد صحة المرأة.. تعرف عليها

المؤتمرنت -
4 مؤشرات لأمراض تهدد صحة المرأة.. تعرف عليها
تظهر العديد من العلامات التي قد تعتبر مؤشراً على إصابة المرأة بالأمراض التناسلية، غير أن النساء غالباً ما تتجاهلها. وبحسب ما أوردت مجلة “تايمز أوف إنديا”، هناك أربعة أعراض على المرأة التنبه لها والبحث عن الاستشارة الطبية بشأنها.

اختلال الدورة الشهرية
الاضطراب المفاجئ أو النزيف الحاد أو الانقطاع المطول للدورة الشهرية، يوجب زيارة طبيب النساء لتحديد سبب المشكلة، حيث يمكن أن تكون بسبب اختلالات هرمونية، أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو مشاكل في الجهاز التناسلي.

ألم الحوض
حدوث آلام الحوض لفترة طويلة، تفرض زيارة الطبيب، إذ قد تعني أثناء الدورة الشهرية إلى مشاكل مثل التهاب بطانة الرحم، أو التهاب الحوض، أو الأورام الليفية، أو كيسات المبيض، والتي تتطلب رعاية طبية عاجلة لعلاجها قبل أن تسبب المزيد من الضرر.

إفرازات مهبلية
الإفرازات المهبلية قد تكون طبيعية، ولكن يجب زيارة الطبيب عند تغير لونها، أو رائحتها، لأنها قد تعني الإصابة بعدوى مثل عدوى الخميرة أو التهاب المهبل الجرثومي أو حتى الأمراض المنقولة جنسياً، ويجب استشارة الطبيب لمنع تفاقمها.

مشاكل المسالك البولية
الشعور بحكة أو حرقان حول مجرى البول يوجب زيارة الطبيب لعلاج هذه الأعراض التي تتراوح بين العدوى البسيطة التي تعالج بالمضادات الحيوية، والمرض المنقول جنسياً الذي قد يحتاج إلى العناية المركزة.*المجلة الطبية








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