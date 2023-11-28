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المؤتمر نت - استولت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على 1500 دونم من أراضي قرى حوسان، ووادي فوكين، والجبعة، في محافظة بيت لحم لأغراض استيطانية

الاحتلال يستولي على 1500 دونم غرب بيت لحم

المؤتمرنت -
الاحتلال يستولي على 1500 دونم غرب بيت لحم
استولت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على 1500 دونم من أراضي قرى حوسان، ووادي فوكين، والجبعة، في محافظة بيت لحم لأغراض استيطانية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن قوات الاحتلال استولت، وفق قرار عسكري على 1500 دونم، من أراضي حوسان وواد فوكين والجبعة، لصالح شق طريق استيطاني يمتد من خلة العزراوي في قرية حوسان مرورا بأراضي القرية ثم واد فوكين والجبعة، وصولاً الى معبر هاله المحاذي لبلدة صوريف والجبعة شمال غرب الخليل.

وأشار بريجية الى أن هذا الطريق ستكون له آثار كارثية من حيث سلب المزيد من أراضي المواطنين وتدميرها، ومن حيث خلق ارتدادات للشارع الاستيطاني، وآثاره السلبية على البيئة الفلسطينية بشكل عام، والتاثير الواضح على الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.








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